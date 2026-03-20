Botfarm steuert 160.000 Charaktere in WoW gleichzeitig, wird von der Polizei gestoppt

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2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Botfarm steuert 160.000 Charaktere in WoW gleichzeitig, wird von der Polizei gestoppt

In China hat die Polizei den Betreiber einer Botfarm für WoW gestürmt und veröffentlicht, wie professionell es dabei zugeht.

Was war das für eine Botfarm? Denkt man an Goldfarmer in WoW, dann hat man vielleicht noch das Bild eines Internetcafés mit einigen Teenagern im Kopf. Doch heutzutage steckt hinter dem Grind noch viel mehr. In der chinesischen Provinz Heilongjiang hat die Polizei jetzt eine Botfarm durchsucht und gezeigt, wie es dabei zugeht.

So soll die Firma mit 50 Mitarbeitern zeitgleich 20.000 Computer betrieben haben. Jeder Computer soll dabei auf 8 Accounts zeitgleich Gold in verschiedenen MMORPGs, darunter auch WoW, gefarmt haben. In dieser einen Botfarm „spielten“ also alleine im Zweifelsfall 160.000 Bots WoW.

Die Botfarm soll am Tag dabei umgerechnet etwa 19.000 € eingespielt haben, wie die chinesische MMORPG-Website 17173.com erklärt. Aufs Jahr gesehen also ein Umsatz von fast 7 Millionen Euro. Zum Vergleich: Das Median-Gehalt liegt in China bei etwa 4.500 € im Jahr.

Hier könnt ihr den Trailer zu World of Warcraft: Midnight sehen:

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Kein gutes Ende für die Farm

Wie fiel der Betrieb auf? Die Bots spielen World of Warcraft und andere MMOs vollkommen automatisch und meiden echte Spieler großräumig. Laut dem Bericht von 17173.com fielen die Betreiber einfach durch ihre schiere Größe auf.

Zwar verraten die Entwickler nicht, wie, aber sie konnten wohl genug Beweise sammeln und der Polizei weiterleiten, damit die den Betrieb der Botfarm stoppt, obwohl diese wohl schon jahrelang im Geschäft war. Die Experten gehen davon aus, dass wohl vor allem die Größe des Betriebs zu seinem Verhängnis wurde.

Wie ging es für die Farm aus? Die Polizei hat nicht nur den Betrieb gestoppt, sondern auch strafrechtlich gegen die Betreiber ermittelt. Am Ende wurde der Hauptverantwortliche verhaftet und ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren. Schummeln hat sich in diesem Fall also nicht ausgezahlt.

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Die Botfarm ist inzwischen stillgelegt und außer Gefecht. Die Bots sind allerdings noch lange nicht alle aus MMORPGs verschwunden. Das wissen auch die Betreiber von Aion 2, die ihre Wirtschaft jetzt aus diesem Grund umbauen müssen: Aion 2 muss seine Währung komplett verändern, weil Farmbots zu hart geschuftet haben

Quelle(n): 17173.com
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