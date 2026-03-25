Die jüngste Entlassungswelle von Epic Games hat auch eine Entwicklerin erwischt, die für eine der beliebtesten Maps von Fortnite verantwortlich war. Die Fans sind wütend.

Um wen geht es? Epic Games hat am 24. März 1.000 Mitarbeiter entlassen. Unter den gekündigten Personen war auch Paige Dugre, die als Associate Producer rund 2 Jahre für das Unternehmen tätig war.

Dugre war nach eigenen Angaben als leitende Entwicklerin im Bereich „Environment Art“ für die Maps von C7S2 und C6S3 sowie für die unter Fortnite-Spielern sehr beliebte Map der Simpsons-Season verantwortlich.

Die Simpson-Map war so beliebt, dass beispielsweise auf Reddit einige Spieler fragten, ob es eine Möglichkeit gibt, die Karte außerhalb vom Battle Royale zu erkunden. Sie würden sich die vielen Details und Easter Eggs gerne in Ruhe anschauen. Ein entsprechender Post sammelte über 6.300 Upvotes.

Im Video seht ihr nochmal, was die Simpsions-Season so ausmachte:

Fans wüten nach Entlassungswelle

So reagiert die Community: Viele Spieler sind wütend, und schreiben etwa, dass das Geld, das sie für Skins ausgeben, anscheinend lieber für Kollaborationen statt für Gehälter von guten Entwicklern genutzt werde.

Ein Nutzer fragt etwa: „Wie kann ich jeden Skin zurückgeben?“, ein anderer ätzt: „Das ist wahrscheinlich meine letzte Season, ich spiele seit Season 5.“ Einige Spieler fürchten auch, dass es zukünftig mehr KI-generierte Inhalte in Fortnite geben könnte.

Insgesamt sind die Spieler über die Entlassung frustriert, weil viele von ihnen die Simpsons-Map wirklich mochten. Ein Spieler schreibt etwa: „Die Simpsons-Map war 10/10 Peak-Fortnite. Der Grafikstil war fantastisch und es gab so viele kleine Details. Ich wünschte, sie wäre länger geblieben.“

Auch andere wichtige Entwickler gingen: Ein anderer Post auf Reddit findet drastische Worte: „Das Herz von Fortnite ist gestorben.“

Der Post nennt neben Paige Dugre weitere Entwickler, die Epic Games bei der jüngsten Entlassungswelle verließen, darunter etwa Christopher Pope, Nik Blahunka und Evan Kinney, der an Fortnites frühesten Live-Events, dem Replay-Modus und Systemen wie der Rivalry-Funktion gearbeitet habe.

Die Entlassungswelle kam knapp 2 Wochen, nachdem Epic Games die Preise der V-Bucks erhöht hatte, weil „die Betriebskosten von Fortnite stark gestiegen“ seien: Der 15 Milliarden Euro schwere Konzern von Fortnite benötigt die Hilfe der Spieler, um „Kosten zu decken“, muss Preise erhöhen