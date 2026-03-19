Fortnite: Patch Notes für Chapter 7 Season 2 – Alle Neuerungen von Update 40.00

Die Patch-Notes für Update 40.00 in Fortnite in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Änderungen von Chapter 7 Season 2, die euch nun erwarten.

Was passiert heute in Fortnite? Epic Games hat erst kürzlich die Server für eine große Wartung heruntergefahren. Chapter 7 Season 2 startet und das mit einem neuen Battle Pass, Map-Veränderungen und mehr. Damit ihr wisst, was sich verändert hat, zeigen wir euch die offiziellen Patch Notes.

Wichtiges zur Liste: Diese Liste ist noch unvollständig. Wir arbeiten gerade mit Druck daran, diese während des Server Downs zu vervollständigen. Aktualisiert also gerne den Artikel, um weitere Ergänzungen zu sehen.

Alle Patch Notes von Update 40.00

Rivalitäten: Feature entscheidet über die Zukunft der Season

Mit Season 2 erscheint ein neues Feature, das viele wahrscheinlich aus der Season der Agenten aus Chapter 2 kennen werden. Ihr könnt euch zu Beginn der Season für eine Seite entscheiden:

Team Fundament

Team Eiskönig

Je nachdem, für welche Seite ihr euch entscheidet, müsst ihr für das gewählte Team Punkte sammeln. Das geschieht, indem ihr euren Rivalen in einem Match besiegt. Das Team, das im Laufe der Season mehr Punkte erhält, darf sein Arsenal auf der Map verteilen und so die Map beeinflussen.

Zusätzlich erhaltet ihr Rivalen-Credits, die ihr für Waffen, Vorteile und XP ausgeben könnt. Seid also zäh und setzt euch auf der Map durch.

Map-Veränderungen

Auch die Map hat sich zum Release von Season 2 verändert. Vorrangig wurden dabei alte POIs durch neue ausgetauscht, um für Abwechslung zu sorgen. Mit folgendem könnt ihr rechnen:

New Sanctuary

Frigid Fortress

Dark Dominion

Squibbly Shores Neue Fortbewegungsgeräte: die Turbogranate und der Skyline-Platzierer.



Fortnite tauscht fast den gesamten Loot-Pool aus

In Season 2 wird die Meta komplett auf den Kopf gestellt, denn viele Waffen werden entfernt und durch neue Exemplare ausgetauscht. Folgendes lässt sich in den Notes lesen:

Vector 7 DMR – Ein Zielfernrohrgewehr mit hohem Schaden und geringerer Feuerrate, das für Präzision auf große Entfernung ausgelegt ist.

– Ein Zielfernrohrgewehr mit hohem Schaden und geringerer Feuerrate, das für Präzision auf große Entfernung ausgelegt ist. Chaos Reloader Shotgun eine Einzelschuss-Schrotflinte mit verheerendem Schaden auf kurze Distanz. Da pro Nachladen nur eine Patrone zur Verfügung steht, zählt jeder Schuss. Lädt sich automatisch nach, wenn sie nicht ausgerüstet ist.

eine Einzelschuss-Schrotflinte mit verheerendem Schaden auf kurze Distanz. Da pro Nachladen nur eine Patrone zur Verfügung steht, zählt jeder Schuss. Lädt sich automatisch nach, wenn sie nicht ausgerüstet ist. Bouncing Boomstick – Dynamit, das bei jedem Aufprall explodiert und großen Schaden verursacht.

– Dynamit, das bei jedem Aufprall explodiert und großen Schaden verursacht. Overdrive-Granate eine Granate, die euch selbst oder Spieler in der Nähe antreibt, und jedem, den sie trifft, einen vorübergehenden Schub bei Bewegungsgeschwindigkeit, Nachladegeschwindigkeit und Feuerrate gibt.

eine Granate, die euch selbst oder Spieler in der Nähe antreibt, und jedem, den sie trifft, einen vorübergehenden Schub bei Bewegungsgeschwindigkeit, Nachladegeschwindigkeit und Feuerrate gibt. Skyline-Deployer schießt eine Seilbahn ab, auf der ihr automatisch zu, Zielort fahrt. Jeder Spieler kann die Seilbahn nutzen oder zerstören, sobald sie gespannt ist.

schießt eine Seilbahn ab, auf der ihr automatisch zu, Zielort fahrt. Jeder Spieler kann die Seilbahn nutzen oder zerstören, sobald sie gespannt ist. Waffen und Items, die noch in Showdown freigeschaltet werden: Eiskönigs-Handschuhe – Werden vom Eiskönig in der Eisfestung fallen gelassen. Feuert als Hauptangriff Eisprojektile ab oder entfesselt einen gewaltigen Eissturm, der in einem großen Bereich Schaden über Zeit verursacht. Das Rift-Gewehr der Foundation (Exotisches Vector 7 DMR) erzeugt am Einschlagort eurer Kugel eine Spalte. Sieben-Cluster-Kanone – Feuert nach einer Aufladezeit eine Salve explosiver Schüsse ab. Sieben-Kraft-Handschuhe – Hochentwickelte Mobilitätshandschuhe mit zwei Fähigkeiten. Beide Fähigkeiten verbrauchen Ladungen, die sich mit der Zeit regenerieren. Primär: Sprint-Schlag in eine beliebige Richtung, um nach vorne zu springen und beim Aufprall Schaden zu verursachen. Sekundär: Aufwärtshaken, um dich in die Luft zu katapultieren, wodurch du noch mehr Schaden verursachst und Gegner zurückstößt. Slapperoni-Pizza – Wirf eine Pizzaschachtel hin, aus der du und dein Trupp Stücke nehmen können. Die Pizza gewährt Heilung und den „Slap“-Effekt.



Waffen, die noch aus dem Vault gezogen werden:

Kampf-Sturmgewehr

Nemesis AR

Pistole aus Kapitel 1

Thunder Burst SMG

Iron Pump Shotgun

Twin Hammer Shotguns

Twin Mag SMG

Mythic Goldfish

FlowBerry Mist Grenade

Port-A-Bunker (nur Zero Build)

Shield Bubble Jr. (nur Zero Build)

Und mehr

Seid ihr schon bereit, in Chapter 7 Season 2 loszustürmen und dem Eiskönig zu zeigen, wo es langgeht? Solltet ihr mehr über das Update wissen wollen, könnt ihr gerne in unserem Ticker vorbeischauen. Dort haben wir alle Leaks, die ihr kennen solltet: Fortnite: Server reagieren nicht – Alles zum Server Status, Dauer & Leaks für Chapter 7 Season 2 im Live-Ticker