Mit dem Start von Chapter 7 Season 2: Showdown startet in Fortnite eine neue Episode voller Inhalte. Zuerst müssen die Server aber heruntergefahren werden, damit ihr das neue Update downloaden könnt. Wann die Downtime beginnt und wie lange ihr warten müsst, erfahrt ihr hier in unserem Live-Ticker.

14:50 Uhr Willkommen zu unserem Live-Ticker für den kommenden Server Down von Fortnite. Noch ist nicht genau bekannt, wann Epic Games die Server herunterfahren wird. Wir beobachten deshalb alle offiziellen Kanäle der Entwickler und berichten euch von den aktuellsten Neuigkeiten.

Was passiert beim Server-Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Wann startet der Server-Down in Fortnite? Einen offiziellen Startzeitpunkt gibt es noch nicht, doch vergangene Downtimes wurden meist morgens zwischen 7 und 9 Uhr deutscher Zeit gestartet. Wir berichten euch von dem offiziellen Start, sobald Epic Games diesen kommuniziert hat.

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Laut dem Timer geht die Downtime gegen 12 oder 13 Uhr am 19. März zu Ende – je nachdem, ob Verzögerungen auftreten oder nicht.

Wann erscheinen Patch Notes? Zu jedem Release eines neuen Chapters oder einer Season veröffentlicht Epic Games die Patch Notes. Noch fehlen sie, doch sollten die Entwickler sie veröffentlichen, werden wir einen separaten Artikel mit allen kommenden Änderungen veröffentlichen.

Mit dem Start von Chapter 7 läutete Epic Games den Beginn einer neuen Erzählung in Fortnite ein:

Chapter 7 Season 2: Was ist zur neuen Season bekannt?

Was erwartet mich mit dem kommenden Update? Neben dem schon bekannten Line-up des kommenden Battle Passes soll es eine Story rund um „Das Fundament“ und den „Eiskönig“ geben. Der Nullpunkt scheint wieder eine zentrale Rolle in der Story einzunehmen, der erneut von euch gerettet werden muss.

Abseits davon wird es laut Leaks wieder zu Kollaborationen berühmter Marken kommen. Folgendes ist schon bekannt (Quelle: x.com):

Overwatch

Toy Story

Looney Tunes

Super Meat Boy

Crimson Desert

Brainrot

Beachtet, dass es sich hierbei um Leaks handelt und sich die Kollaborationen noch ändern könnten.

Natürlich könnt ihr wieder mit neuen Map-Veränderungen, Waffen und Gadgets, sowie Events rechnen, die viele erspielbare kosmetische Items für euren Spind bereithalten.

Das waren derzeit alle wichtigen Infos zur Downtime von Chapter 7 Season 2: Showdown. Wir werden euch die Patch Notes von Update 40.00 auflisten, sobald Epic Games sie preisgibt. Bis dahin könnt ihr euch natürlich die Gesamtübersicht zu Chapter 7 Season 2 anschauen: Fortnite: Chapter 7 Season 2 – Alles zu Release, Battle Pass & Map