Fortnite: Battle Pass von Chapter 7 Season 2 in der Übersicht

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2 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
Fortnite: Battle Pass von Chapter 7 Season 2 in der Übersicht

Der Release von Chapter 7 Season 2 lässt nicht mehr lang auf sich warten. Fleißig veröffentlichten die Entwickler von Fortnite neue Teaser zu der Season, und einer dieser Teaser dreht sich um den kommenden Battle Pass.

Welche Skins erwarten mich in Chapter 7 Season 2? Epic Games hat schon fleißig das gesamte Line-up vom Battle Pass für Chapter 7 Season 2 veröffentlicht. Die Entwickler haben vier weibliche und vier männliche Skins vorbereitet, und so sehen sie aus (Quelle: x.com):

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So sehen die Skins im Battle Pass von Chapter 7 Season 2 aus
  • Das Fundament im neuen Stil (The Rock)
  • Jules im neuen Look (Reskin aus Chapter 2 Season 3)
  • Die Ordnung (Reskin eines Shop-Skins mit kürzeren Haaren)
  • Bugs Bunny
  • Ein blauer Kopffüßler
  • Eine vereiste Kriegerin mit heller Rüstung
  • Eine Streamerin
  • Der Eiskönig (Skin aus dem Battle Pass von Chapter 1 Season 7)

Auf welchen Stufen die Skins zu haben sind, ist noch nicht bekannt. Diese Informationen werden wahrscheinlich erst während der Downtime veröffentlicht.

Welche Skins können noch erscheinen? Wie üblich erscheinen neben den Skins vom kommenden Battle Pass auch neue Monturen im Shop durch Kollaborationen oder Events. Während Epic Games keine Einzelheiten darüber veröffentlicht hat, wissen einige Insider und Leaker schon jetzt, mit welchen Kollaborationen ihr rechnen könnt. Folgendes wurde ausgegraben (Quelle: x.com):

  • Overwatch
  • Toy Story
  • Looney Tunes
  • Super Meat Boy
  • Crimson Desert

Genießt diese Infos aber mit einer Prise Vorsicht, denn diese sind nicht von Epic Games bestätigt – es handelt sich dabei um Leaks.

Wann startet Chapter 7 Season 2? Laut den Aussagen von Epic Games soll Chapter 7 Season 2 am 19. März starten und das wahrscheinlich einige Stunden nach einer Downtime. Ein Live-Event wird nicht erwartet, auch wenn ein Timer im Startbildschirm herunterzählt. Was ihr bald erwarten könnt, erfahrt ihr hier: Fortnite: Chapter 7 Season 2 – Alles zu Release, Battle Pass & Map

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