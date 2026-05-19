Henry Cavill filmt gerade Highlander 2 in Polen, Fans überraschen ihn mit Warhammer 40.000, sorgen für helle Freude

Während einer Pause beim Filmdreh hat Henry Cavill einen Besuch von Fans bekommen, die eine mittlerweile vergriffene Box mit Spielzeugsoldaten aus Warhammer 40.000 im Gepäck hatten. Der Schauspieler strahlt eine ehrliche Freude aus.

Dass Henry Cavill ein riesiger Fan von Warhammer 40.000 ist, dürfte schon lange kein Geheimnis mehr sein. Schließlich spielt er die Hauptrolle in der kommenden Warhammer-Serie von Amazon. Im Moment arbeitet der Schauspieler allerdings an einem anderen Projekt.

In Łódź, einer Stadt in Polen, wurden einige Szenen zum kommenden Highlander-Remake mit Cavill gedreht. Während einer Pause haben ihn einige Fans besucht und ihm eine Box seiner Lieblings-Soldaten geschenkt (auf Instagram). Die Reaktion spricht für sich:

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Auf Reddit meldet sich mutmaßlich einer der Fans, die Cavill die Box geschenkt haben. Er meint: sie wollten dafür sorgen, dass der Filmstar eine schöne Erinnerung von ihrer Stadt mitnehme. Das Vorhaben scheint geglückt zu sein.

Cavill revanchierte sich laut Kommentaren mit einem Autogramm, indem er ein Helm-Replika der Ultramarines, einem der Orden der berühmten Space Marines, signiert hat.

Custodes sind Cavills aktuelle Lieblings-Armee, die Box ein seltenes Stück

Die Box, die die Fans Henry Cavill geschenkt haben, ist die Custodes Battle Group aus der Reihe der Horus Heresy – eine Box mit Supersoldaten, die zum UVP 206 Euro kostet und im Moment so gut wie überall vergriffen ist. Als Betreiber eines Warhammer-Ladens in Łódź hatte der Fan, der Cavill überrascht hat, vermutlich noch eine Box.

Adeptus Custodes sind so etwas wie die noch einmal aufgepumptere Super-Version der Space Marines, die ohnehin schon so etwas wie Halbgötter sind. Die neuen Modelle wurden im Januar 2026 gezeigt:

Video starten Die neuen Modelle der Adpetus Custodes für Warhammer 40.000 und The Horus Heresy für 2026 Autoplay

Henry Cavill besitzt zwar mehrere Warhammer-Armeen, seine aktuellen Minis sind jedoch genau die Custodes, die ihm seine Fans nun geschenkt haben. Das dürfte die ehrliche Freude des Schauspielers erklären.

Warhammer als Welt und Hobby begeistert weltweit tausende Menschen und Henry Cavill ist dabei nicht der einzige Promi, der die kleinen Plastik-Soldaten liebt. Einige andere Schauspieler und sogar berühmte Musiker haben sich bereits als Fans geoutet: Henry Cavill ist der wohl bekannteste Fan von Warhammer 40.000, diese 5 Promis dienen dem Imperator ebenfalls