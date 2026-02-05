Highlander Remake: Besetzung, Release, Trailer – Alle Infos zum Film mit Henry Cavill

2 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
Highlander Remake: Besetzung, Release, Trailer – Alle Infos zum Film mit Henry Cavill

Mit dem Remake zu Highlander soll der Sci-Fi-Film aus den 1980er-Jahren zurückkehren. Der titelgebende Held soll von Henry Cavill verkörpert werden. Alle bisher bekannten Infos zum Release, dem Trailer und der Besetzung erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist Highlander? Das Remake soll eine Neuauflage des Films Highlander – Es kann nur einen geben aus dem Jahr 1986 werden. Im Film ist Connor MacLeod einer der wenigen Menschen auf der Erde, die nicht sterben können. Ursprünglich wurde er 1518 in Glenfinnan in Schottland geboren. Doch ein anderer Unsterblicher ist nicht so friedlich wie Connor. Der andere will den unsterblichen Schotten töten, um einen besonderen Preis zu erhalten.

Welche Besetzung hat das Remake zu Highlander? Obwohl es bisher keinen Trailer zum Remake von Highlander gibt, ist viel über den Cast des Films bekannt. Neben Henry Cavill finden auch andere bekannte Darsteller ihren Weg in den Film (Quelle: IMDb):

  • Henry Cavill als Held Connor MacLeod
  • Dave Bautista als Schurke The Kurgan
  • Marisa Abela als Brenda
  • Russell Crowe als Ramirez
  • Karen Gillan als Heather
  • Drew McIntyre als Angus MacLeod
  • Jeremy Irons in einer noch unbekannten Rolle
  • Kevin McKidd in einer noch unbekannten Rolle
  • Djimon Hounsou in einer noch unbekannten Rolle
  • Siobhán Cullen in einer noch unbekannten Rolle
  • Jeon Jong-seo in einer noch unbekannten Rolle
  • James Macnaughton als Seamus
  • Charlie MacGechan als D.I. Doyle
  • Dan Li als D.I. Cox

Die Regie beim Remake übernimmt Chad Stahelski. Den kennen die meisten als Regisseur der John-Wick-Reihe.

Im Trailer zu Highlander zeigt sich der 80er-Jahre-Film in seiner Jubiläums-Version
Highlander Remake: Release und Trailer

Wann ist der Release vom Highlander Remake? Das Remake von Highlander hat bisher keinen offiziellen Release-Termin. Im Januar 2026 sollen die Dreharbeiten in Schottland begonnen haben.

Man kann davon ausgehen, dass der Film nicht vor 2027 erscheinen wird.

Gibt es einen Trailer zu Highlander? Nein, bisher gibt es keinen Trailer zum neuen Film. Da die Dreharbeiten schon begonnen haben, sollte 2026 aber wohl ein erster Teaser oder Trailer erscheinen. Henry Cavill hat zumindest schon erste Bilder veröffentlicht.

Wird der neue Film zu Highlander wieder die Musik von Queen nutzen? Für viele Fans ist der Soundtrack der britischen Rockband Queen ein wichtiger Teil des originalen Films. Im Gespräch mit The Wrap versicherte Regisseur Chad Stahelski, dass man im Remake auf die Songs aus dem Original zurückgreifen wird.

Henry Cavill wird als Witcher ersetzt, aber das ist nicht die einzige Änderung, die Fans verkraften müssen
von Christoph Waldboth
Henry Cavill hat sich einmal mitten in New York auf die Straße gestellt, um zu sehen, ob man ihn als Superman erkennt
von Christoph Waldboth

Das Remake zu Highlander ist nicht das einzige Projekt, auf das Fans von Henry Cavill warten. Sein meist erwartetes Projekt ist wohl die Serie zu Warhammer 40.000. Alle Informationen, die dazu bekannt sind, findet ihr hier: Warhammer Staffel 1: Alle Infos zur Serie mit Henry Cavill auf Amazon Prime – Start, Trailer und Besetzung

