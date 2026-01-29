Henry Cavill kämpft als Highlander bald so cool wie John Wick, doch die Fans sind noch skeptisch

Mit Highlander bekommt ein Kultfilm der 1980er bald ein Reboot mit Henry Cavill in der Hauptrolle. Nachdem nun erste Bilder veröffentlicht wurden, zeigen sich die Fans angetan – doch neben dem Regisseur muss noch eine andere Sache überzeugen.

Der erste Highlander erschien im Jahr 1986 und entwickelte sich über die Zeit zu einem Kultfilm. Das liegt am Mix aus einer Fantasy-Geschichte voller Klischees, überzogener Inszenierung und nicht zuletzt am Soundtrack der Band Queen. Der Film erzählt die Geschichte von Connor MacLeod, einem Schotten, der unsterblich ist und gegen andere Unsterbliche antritt, um zu bestimmen, wer der „Eine“ ist, der am Ende überlebt.

Highlander ist bis heute ein Rohdiamant des 80er-Jahre-Kinos, und nur schwer zu imitieren. Doch 2023 wurde ein Reboot für das Franchise angekündigt, dass bald mit einem ersten Film seinen Anfang nimmt. Darin verkörpert Henry Cavill die Hauptrolle, nachdem er unter anderem bei der Fantasy-Serie The Witcher ausgestiegen ist und bald in einer Serie zu Warhammer mitspielt.

Regie beim neuen Highlander führt Chad Stahelski, der Action-Fans in den letzten Jahren vor allem mit der John-Wick-Reihe begeisterte.

Nun wurden erste Bilder veröffentlicht, die Henry Cavill in der Hauptrolle zeigen. Die Fans sind angetan, doch Restskepsis bleibt dennoch.

Action ist schön und gut, aber wichtig ist die Musik

Was denken die Fans? Die Bilder, die Cavill selbst auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte, zeigen ihn in gewohnt cooler Pose als Highlander. Die Besetzung des Schauspielers und sein Look kann die Community bereits überzeugen.

Adrian Morris schreibt auf x.com: „Ich mag Henry Cavill. Ich habe Hoffnungen für das.“

Dem schließt sich auch Johnnycesarstist auf x.com an, wenn er schreibt: „IKONISCH …The Witcher bequem wegen ‚inhaltlicher‘ Probleme aufzugeben, um ein Franchise möglicherweise wiederzubeleben und neu zu erfinden.“

Auch dass mit Chad Stahelski ein Action-Profi die Regie übernimmt, sorgt für Vorfreude. Der User BeckQuillion findet es auf Reddit allgemein beeindruckend, wie weit es der ehemalige Stunt-Man geschafft habe, sodass er mit John Wick eines der beliebtesten Franchises der letzten Jahre erschaffen habe und sich jetzt Highlander annehme.

Doch es gibt noch Skepsis: So ganz überzeugt scheint die Community noch nicht zu sein, was vor allem an einer offenen Frage liegt: Wie wird die Musik im Film klingen?

Das Original ist auch deshalb so kultig, weil der Soundtrack von Queen das Geschehen untermalt. Die Fans auf Reddit erwarten sich für das Reboot nichts weniger als die Wiederverwendung dieser Stücke – oder welchen, die mindestens ebenbürtig sind:

„Solange sie den gesamten Queen-Soundtrack beibehalten, bin ich dabei“, schreibt vaderdidnothginwr0ng auf Reddit.

„Bitte lass es NICHT eine kitschige Coverversion von Who Wants To Live Forever von irgendeinem beliebigen Popsänger sein, um die Kids anzusprechen“, hofft B_L_bub daraufhin.

„Wenn es kein Princes of the Universe gibt, machen wir verdammt noch mal einen Aufstand“, kündigt Ok_Squirrel an.

BlekSheep fasst zusammen, was den alten Film so gut machte: „Für Fans von Highlander gab es so viele Überraschungen. Die Musik von Queen spielte dabei eine große Rolle und war das Herzstück der Darbietungen. Alle haben Spaß daran, wohin die Geschichte ihre Figuren führt.“

Ob der Neustart der Reihe diesen Erwartungen gerecht werden kann, wird sich zeigen. Neben Henry Cavill spielen Stars wie Russel Crowe, Dave Bautista oder Karen Gillan in der Neufassung mit – rein personell ist man zumindest gut aufgestellt. Man hat sich einiges vorgenommen: „Größer als das Original“ – Die Neuverfilmung des Fantasy-Films mit Henry Cavill in der Hauptrolle gibt den Fans 39 Jahre später ein Versprechen