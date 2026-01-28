Die Erfinder von Stranger Things schicken ein Hochzeitspaar in einer neuen Serie durch 7 Tage voller Horror

Stranger Things ist gerade erst zu Ende gegangen, doch das nächste Projekt der Showrunner der langlebigen Netflix-Serie steht bereits in den Startlöchern. Darin wird es noch einmal ein Stück düsterer als in der nostalgischen 80er-Jahre Hommage.

Im Dezember 2025 flimmerte das Finale von Stranger Things über die heimischen Bildschirme und damit endete eine Serie, die 2016 begann und knapp 10 Jahre nach fünf Staffeln endete. Die beiden Showrunner Matt und Ross Duffer haben also nun endlich Zeit für andere Projekte, und die wurde offenbar bereits genutzt.

Wie Netflix nun bekanntgab, wird schon im März eine neue Horror-Serie erscheinen, bei der die beiden Brüder als ausführende Produzenten federführend beteiligt sind. Somit geben sie den Job als Showrunner ab und entsprechend kommt Haley Z. Boston zum Zug, die auch für die Geschichte verantwortlich ist.

Die Nähe zu Stranger Things ist aber noch immer zu spüren, denn die Genres scheinen sich etwas zu ähneln – auch wenn sich die Story nicht um Kinder, sondern um ein sehr erwachsenes Thema spinnt.

Leider gibt es noch keinen Trailer zur neuen Serie, stattdessen seht ihr jenen vom Finale von Stranger Things:

Atmosphärischer Horror zur Hochzeit

Was ist das für eine Serie? Der Name verspricht bereits Übles: Something Very Bad Is Going To Happen. Darin wird vom Paar Rachel und Nicky erzählt, die während ihrer Hochzeitsvorbereitungen über mehrere Tage lang begleitet werden – bis zu ihrer Trauung. Jede Folge soll einen Tag abdecken, wobei es im Verlauf immer schlimmer werden soll.

Was genau passiert, hat Netflix noch nicht verraten, doch der Streaming-Dienst zieht auf der offiziellen Website bereits Vergleiche zu Horror-Klassikern wie Carrie und Rosemary’s Baby. Es soll, Showrunnerin Haley Z. Boston zufolge, um die Angst gehen, den Falschen zu heiraten. Die Serie möchte sich mit der Idee von Seelenverwandtschaft auseinandersetzen – auf ziemlich düstere Art.

Netflix spricht klar vom Genre Horror. Wer jedoch Schockeffekte erwartet, wird vielleicht enttäuscht. Stattdessen soll die Produktion mit beunruhigender Stimmung punkten und „unter die Haut gehen“. Die Zuschauer erwartet also eher atmosphärischer Horror, der sehr charaktergetrieben ist.

Ich liebe es, Charaktere zu erforschen. Ich finde, dass das im Horrorgenre manchmal fehlt. Mein natürlicher Ansatz ist es, von den Charakteren, Dialogen und dem Humor auszugehen und das dann mit beunruhigendem Horror zu vermischen … Ich denke mir: „Ich möchte beunruhigt werden. Ich möchte erschreckt werden.“ Haley Z. Boston (Quelle: Netflix)

Boston hat bereits Erfahrung im Horror-Genre, da sie unter anderem die Drehbücher für die Serie Cabinet of Curiosities auf Netflix geschrieben hat.

Wer spielt in der Serie mit? In den beiden Hauptrollen sind Camila Morrone (The Night Manager) als Rachel und Adam DiMarco (The White Lotus) als Nicky zu sehen.

Neben ihnen spielen Jennifer Jason Leigh (Hateful Eight), Ted Levine (Mond), Jeff Wilbusch (Unorthodox) und einige andere mit.

Wann startet die Serie? Horror-Fans dürfen sich freuen, denn Something Very Bad Is Going To Happen wird bereits am 26. März 2026 erscheinen. Alle acht Folgen werden gleichzeitig veröffentlicht. Wie sehr der Einfluss der Duffer-Brüder und ihrer Serie Stranger Things spürbar sein wird, können wir spätestens zum Release feststellen. Die erhält ebenfalls noch 2026 ein Spin-off: Mit dem Spin-off von Stranger Things geht Netflix ein Risiko ein, denn eine Figur könnte die Geschichte durcheinanderbringen

