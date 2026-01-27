5 Animes, denen man auf den ersten Blick nicht ansieht, dass sie aus Japan kommen

Ein Anime ist eine Zeichentrickserie, die aus Japan stammt. MeinMMO listet euch 5 dieser Serien auf, bei denen man auf den ersten Blick nicht vermuten würde, dass es eine japanische Zeichentrickserie ist.

Für viele ist klar: große Kulleraugen, bunte Kostüme, das muss ein Anime sein. Dabei ist die Definition eines Animes viel simpler. Schaut man beispielsweise in den Duden, ist dort von einem „japanischen Zeichentrickfilm“ die Rede. Wikipedia nimmt es da schon genauer: Animes sind Zeichentrickfilme und -serien, die in Japan produziert wurden.

Und genau deshalb gibt es auch Zeichentrickserien, von denen ihr gar nicht wusstet, dass sie eigentlich Animes sind. Dabei habt ihr sie in eurer Kindheit rauf und runter geschaut.

Viele der hier vorgestellten Animes liefen im Morgenprogramm vom ZDF oder KIKA. Solltet ihr also als Kind viel Zeit auf den Sendern verbracht haben, seid ihr schon von klein auf ein Anime-Fan gewesen.

Pinocchio

Originaltitel: Piccolino no Boken

Piccolino no Boken Erscheinungsjahr: 1976

1976 Produziert von: Nippon Animation, Asahi Broadcasting Corporation, Apollo Film

Worum geht es? Der Anime ist losgelöst vom Disney-Film und orientiert sich an der Buchvorlage von Carlo Collodi, die viel moralischer und düsterer ist. Der alte Holzschnitzer Geppetto schnitzt aus einem magischen Holz eine Puppe die er Pinocchio nennt. Zu Beginn ist die Puppe noch richtig frech. Er ist naiv, stur, faul und lässt sich extrem leicht zu bösen Taten verführen.

Dabei möchte Pinocchio doch einfach nur ein richtiger Junge sein. Für dieses Ziel helfen ihm nicht nur die Grille Pepino, sondern auch die kleine Ente Gina. Sie sind das Gewissen von Pinocchio.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Was gibt es Spannendes zu wissen? Die Ente Gina wurde für die Serie komplett erfunden. Im Buch ist Pinocchio nämlich viel einsamer. Pinocchio brauchte jemanden, mit dem er immer reden konnte, wenn er einsam war. Also erfanden die Macher der Serie Gina, die oft als Anker fungiert, damit die Serie nicht so gruselig wird.

