Eine Figur haben wir in Stranger Things nie gesehen, jetzt bekommt sie ihre eigene Serie auf Netflix

CommunityEntertainmentNews
2 Min. Christoph Waldboth 0 Kommentare Lesezeichen
Eine Figur haben wir in Stranger Things nie gesehen, jetzt bekommt sie ihre eigene Serie auf Netflix

Stranger Things ging gerade erst zu Ende, doch die erste Spin-off-Serie wird bereits produziert. Sie soll während der Ereignisse der Hauptserie spielen, was angesichts einer neuen Figur derzeit noch einige Fragen aufwirft.

Was ist das für ein Spin-off? Die Hauptgeschichte von Stranger Things ist mit Staffel 5 zwar abgeschlossen, doch Netflix ist klarerweise daran interessiert, dass sehr erfolgreiche Franchise in anderer Form weiterführen.

Stranger Things: Tales from ’85 ist ein Spin-off, das im Universum der Hauptserie spielt und in animierter Form noch 2026 erscheinen soll. Es gibt allerdings noch kein konkretes Datum. Fest steht, dass die Idee dazu abermals von den Brüdern Matt und Ross Duffer stammt – den Showrunnern des Originals.

Die Serie spielt wieder in der Kleinstadt Hawkins des Jahres 1985 und ist zwischen Staffel 2 und 3 von Stranger Things angesiedelt. Abermals gilt es, gegen Monster und allerlei Übernatürliches anzutreten, unter anderem soll es ein Wiedersehen mit bekannten Orten wie dem Hawkins National Laboratory geben. Insgesamt soll sich die Serie wie ein Cartoon aus den 80er-Jahren anfühlen.

Fans des Originals dürfen sich über die Rückkehr bekannter Charaktere freuen. Doch neben Figuren wie Mike, Eleven, Dustin oder Will schließt sich ein neues Kind der Gruppe an. Sie hört auf den Namen Nikki Baxter und wird wohl der spannendste Aspekt des Spin-offs – vor allem, da sie ein Problem werden könnte.

Auf MeinMMO findet ihr ein Ranking zu allen fünf Staffeln von Stranger Things.

Ankündigung zum Spin-off von Stranger Things: Tales From ‘85
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.13.0 – Headwinds bringt neuen Modus, Features und Map-Situation RAM ist so teuer geworden, dass Nutzer richtig dreist werden: Sie stehlen ihn direkt aus den Computern im Geschäft Neuer Trailer zu Super Mario Galaxy zeigt endlich den Charakter, auf den alle gewartet haben, lässt aber die wichtigste Sache vermissen „GTA 6 der Anime-Filme“ – Fans wollen seit 13 Jahren wissen, wie das düstere DoReMi weitergeht, werden erneut enttäuscht Neues Ritterspiel auf Steam überzeugt mich im Trailer sofort – und das liegt nicht nur am Cast und Gameplay Hier sind die 7 mächtigsten Magier in Warhammer Fantasy und warum sie die Welt trotzdem nicht vernichten konnten – oder retten Neuer besonderer LoL-Skin kostet bis zu 245 Euro, frustriert Spieler, weil er so schön ist Spieler von Arknights: Endfield sagen, das wichtigste Features ist schrecklich und eine Ressource ist daran schuld Nach Frieren und Jujutsu Kaisen solltet ihr euch unbedingt diesen neuen Anime-Hit ansehen In nur 7 Tagen habe ich 70 Stunden in ein Rogue-Like gesteckt, das besser als Slay the Spire ist Highguard: Roadmap zeigt Pläne bis Ende des Jahres 2026, will jeden Monat neue Updates bringen

Das große Fragezeichen namens Nikki Baxter

Wer ist Nikki Baxer? Bei dem Neuzugang handelt es sich um ein Mädchen, das gemeinsam mit den bereits bekannten Charakteren Abenteuer erleben wird. Sie soll größer als die anderen Kids sein und wird als „Pfuscherin“ beschrieben, viel mehr ist leider zu ihr noch nicht bekannt.

Doch eine Frage drängt sich auf: Wo war Nikki Baxter während der Ereignisse der Hauptserie? Immerhin spielt Tales from ’85 ja während dieser. Doch Nikki taucht weder vor noch nach Staffel 2 und 3 jemals auf.

Ihr Name wird noch nicht einmal erwähnt, geschweige denn haben ihre Taten bekannte Auswirkungen auf Stranger Things. Deshalb muss das Spin-off einen triftigen Grund liefern, warum in den späteren Staffeln der Serie nie die Rede von ihr ist.

Sind Nikki und ihre Familie aus Hawkins weggezogen? Haben sich die Kinder untereinander zerstritten und schweigen Nikki tot? Oder ereilt die Figur ein tragisches Schicksal, wie so manch ein Fan im Reddit von Stranger Things bereits jetzt befürchtet?

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Ein Film-Bösewicht aus 2025 kann es locker mit dem Joker aufnehmen, kann jetzt auf HBO Max bestaunt werden
von Christoph Waldboth
Mehr zum Thema
„Angemessene Rückkehr nach Westeros“ – Die neueste Serie im Universum von Game of Thrones begeistert die Fans zum Release
von Niko Hernes
Mehr zum Thema
Stranger Things: Schöpfer der Netflix-Serie spielte Baldur’s Gate 3 als er über den finalen Endkampf der Serie nachdachte, spricht über das „ultimative Team“
von Niko Hernes

Was glauben die Fans? Die Ankündigung, dass mit Nikki Baxter eine neue Figur zur Gruppe stoßen soll, hat in der Community auf Reddit bereits Reaktionen hervorgerufen, wenngleich die meisten davon eher pessimistisch sind.

  • „Nun, Nikki ist tot, denke ich“, schreibt Drama_Coockie25 und bezieht sich damit auf das etwaige Ende des Spin-offs.
  • Auch Outta_the_Shadows bekundet Trauer: „RIP Nikki. Die Arme hatte nie eine Chance.“
  • Judgejudyx meint hingegen: „Das ist ziemlich Standard. Führe neue Charaktere ein, die den Fans ans Herz wachsen, und töte sie dann, damit die Hauptdarsteller verschont bleiben.“

All das ist zum jetzigen Zeitpunkt vor allem eines: Spekulation. Was genau mit Nikki geschehen wird, ist noch unklar und wird wohl erst zum Release der neuen Animationsserie ans Licht kommen.

Die Showrunner müssen sich jedoch einen guten Grund für ihre Abwesenheit in Staffel 3, 4 und 5 ausdenken, um den Kanon und die Logik des Universums nicht durcheinanderzubringen. Was sind eure Gedanken dazu? Freut ihr euch auf Stranger Things: Tales from ’85? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Neben neuen Monstern feiern vielleicht auch bekannte Kreaturen ihre Rückkehr: Stranger Things: Die 5 gefährlichsten Monster der Netflix-Serie im Ranking

Quelle(n): screenrant.com, Titelbildquelle: Netflix auf YouTube
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Elros Lore v2

Ein Halbelb aus Herr der Ringe entschied sich für ein sterbliches Leben, wurde dadurch zum König eines mächtigen Reiches

The Sheep Detectives Trailer Schaf

Vor 163 Jahren sagte ein Schafzüchter die Gefahren durch KI voraus, legte den Grundstein für moderne Science-Fiction

Deadpool 2 Trailer Deadpool

Alle kennen Deadpool, doch die wenigsten wissen von seinem nervigen „Cousin“

A Knight of the Seven Kingdoms Trailer Ser Duncan

A Knight of the Seven Kingdoms: Wann kommt Folge 3? – Alle Release-Termine der HBO-Serie

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx