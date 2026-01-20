Die neueste Serie im Universum von Game of Thrones ist mit Folge 1 gestartet, bekommt starke Wertungen auf IMDb

Knapp eine Woche nach dem Start von HBO Max in Deutschland ist auch eine neue Serie im Universum von Game of Thrones gestartet. Mit A Knight of the Seven Kingdoms bekommt man einen neuen Blick auf Westeros. Der scheint auch ziemlich gut anzukommen.

Was ist das für eine Serie? A Knight of the Seven Kingdoms basiert auf den Heckenritter-Novellen von George R. R. Martin und erzählt die Geschichte von Ser Duncan und seinem Knappen Egg. Im Zuge des Starts haben wir euch auch alles zusammengefasst, was ihr über die Targaryens und Heckenritter vorab wissen solltet.

Am 19.01.2026 ist die Serie mit Folge 1 auf dem Streaming-Dienst HBO Max gestartet. Die kommt auch ziemlich gut bei den ersten Zuschauern an, wenn man sich die Wertungen anschaut.

Eine angemessene Rückkehr nach Westeros

Wie gut wird die 1. Folge von A Knight of the Seven Kingdoms bewertet? Auf der Bewertungsplattform IMDb gibt es nicht nur viele Informationen zu Filmen und Serien, Nutzer können auch einzelne Folgen einer Serie bewerten.

Die erste Folge der Serie hat bei 6801 Reviews (Stand: 20.01.2026, 09:07 Uhr) eine Bewertung von 8,4 von 10 auf IMDb. Das ist ziemlich gut. Einige Nutzer haben auch eine schriftliche Review abgegeben. Der Nutzer drhemp (Quelle: IMDb) titelt etwa: Eine angemessene Rückkehr nach Westeros. Für ihn sei die Serie eine erhebliche Verbesserung zu House of the Dragon. Für ihn würde die neue Serie die alte Game-of-Thrones-Atmosphäre einfangen.

Auch Snow12456 (Quelle: IMDb) ist von der ersten Folge begeistert. Er lobt die Chemie der beiden Hauptdarsteller, aber auch den Humor. Der Nutzer erklärt: Man hat sofort das Gefühl, dass die Serie in die richtige Richtung geht.

Wie sieht es auf anderen Plattformen aus? Auf Rotten Tomatoes kann nur die gesamte Staffel bewertet werden. Bei 57 Kritiken (Stand: 20.01.2026, 09:07 Uhr) liegt der Kritikerscore aktuell bei sehr guten 88 %. Das Nutzer-Rating ist etwas niedriger. Bei über 100 User-Reviews liegt dieser Score bei 80 %.

Bleibt abzuwarten, ob der erste Eindruck vieler Fans auch bei allen 6 Folgen so positiv bleibt.

MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes konnte bereits alle 6 Folgen sehen und war bis zum Schluss begeistert: A Knight of the Seven Kingdoms ist kein neues Game of Thrones, aber das ist gut so

Hat jemand von euch die 1. Folge schon gesehen? Was haltet ihr davon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Über die nächsten Wochen können sich Westeros-Fans auf neue Folgen der Serie freuen. Alles, was ihr zu den Release-Terminen wissen müsst, erfahrt ihr hier: A Knight of the Seven Kingdoms: Wann erscheint die nächste Folge? – Alle Release-Termine der HBO-Serie