Alles, was ihr vor „A Knight of the Seven Kingdoms“ wissen solltet

Endlich ist es soweit. Die neue Spin-Off-Serie zu Game of Thrones startet offiziell in Deutschland. Hier erfahrt ihr alles, was ihr für den perfekten Einstieg wissen müsst.

Was ist A Knight of the Seven Kingdoms? Die HBO-Serie „A Knight of the Seven Kingdoms“ (zu Deutsch: „Ein Ritter der Sieben Königslande“) ist ein Prequel zu Game of Thrones. Die Geschichte basiert auf den drei Heckenritter-Novellen von George R.R. Martin, die in Deutschland als Sammelband mit dem Titel „Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben“ erschienen ist.

Wir begleiten den gutmütigen Heckenritter Ser Duncan und seinen jungen Knappen Egg. Gemeinsam stellen sich die beiden den Gefahren in Westeros, lernen voneinander und entwickeln eine tiefe Freundschaft.

Die erste Folge startet am 19. Januar auf HBO Max. Alle Infos zu weiteren Release-Terminen findet ihr hier.

Gibt es eine Verbindung zu Game of Thrones?

A Knight of the Seven Kingdoms spielt im gleichen Universum wie Game of Thrones. Wer also schon mit den Gebräuchen, Orten und politischen Strukturen von Westeros vertraut ist, wird sich direkt wieder zu Hause fühlen.

Dennoch ist die Serie, genau wie die Buchvorlage, grundsätzlich selbstständig. Ihr müsst Game of Thrones also nicht kennen, um etwas zu verstehen. Es geht um völlig neue Geschichten, neue Charaktere und eine neue Herangehensweise.

Statt zahllose Charaktere zu verfolgen, die über den ganzen Kontinent verstreut sind, konzentriert sich die Serie nämlich auf ihre Protagonisten Dunk und Egg. Es geht weniger um verstrickte Politik, und mehr um das einfache Volk, Ritterturniere und persönliche Beziehungen. Alles ist ein bisschen kleiner und leichter als in Game of Thrones, mit mehr Raum für Humor und nahbaren Charakteren.

Völlig unabhängig voneinander sind die Serien aber auch nicht. Es gibt durchaus Verbindungen, die wir hier aus Spoiler-Gründen noch nicht alle ausführen wollen. Im Grunde sind diese Verbindungen aber eher nette Easter-Eggs für Fans, und kein Muss, um die Serie an sich genießen zu können. Eine recht offensichtliche Gemeinsamkeit findet man, wenn man auf den Stammbaum der Targaryen schaut. Dazu später mehr.

Was sind eigentlich Heckenritter?

Ser Arlan, ein Heckenritter und Mentor von Dunk.

Protagonist der Serie ist der Ritter Ser Duncan der Große, auch Dunk genannt. Anders als viele andere Ritter, die wir aus Game of Thrones kennen, ist Dunk jedoch kein hochgeborener Sprössling eines mächtigen Hauses. Es wurde in Flohloch geboren, dem Armutsviertel von Königsmund. Dort wuchs er als Waise auf, bis ihn der Ritter Ser Arlan als Knappe unter seine Fittiche nahm.

Auch Arlan war kein hochgeborener Ritter, sondern ein sogenannter Heckenritter. Das sind umherziehende und unabhängige Ritter, ohne festen Lehnsherrn oder Landbesitz. Ihren Lebensunterhalt verdienen sie hauptsächlich durch Turniere, Söldnerarbeit oder das Anheuern bei unterschiedlichen Lords. Besonders reich sind sie meist trotzdem nicht. Um sich teure Gasthäuser zu sparen, schlafen sie häufig unter Hecken am Wegesrand. Daher auch der Name „Heckenritter“.

In der Bevölkerung haben diese fahrenden Ritter einen recht zweifelhaften Ruf, da sie nicht selten zu Kriminalität neigen. Ein Sprichwort in Westeros besagt: „Ein Heckenritter und ein Raubritter sind zwei Seiten des gleichen Schwertes“.

Ser Arlan war jedoch keiner dieser kriminellen Raubritter. Er legte viel Wert auf Ehre und Ritterlichkeit, und gab diese Werte an Dunk weiter.

Wann spielt die Serie?

„A Knight of the Seven Kingdoms“ spielt im Jahr 209 n. A. E. (nach Aegons Eroberung). Zeitlich liegt sie also fast genau zwischen den beiden anderen Westeros-Serien:

House of the Dragon: ca. 130 n. A. E.

ca. 130 n. A. E. A Knight of the Seven Kingdoms: 209 n. A. E.

209 n. A. E. Game of Thrones: 300 n. A. E.

Wir befinden uns in einer einigermaßen friedlichen, aber trotzdem politisch angespannten Zeit. Auf dem Eisernen Thron sitzt ein Targaryen. Doch die goldenen Zeiten des Hauses neigen sich langsam dem Ende zu. Denn die Drachen, die dem Haus einst zu seiner Macht verholfen haben, sind vor knapp 50 Jahren ausgestorben. Sie müssen daher andere Wege finden, ihre Macht und Autorität aufrechtzuerhalten.

Wir befinden uns außerdem knapp 13 Jahre nach der sogenannten Schwarzfeuer-Rebellion, einem wichtigen Ereignis in der Geschichte der Targaryen. Grund für die Reibereien war Daemon Schwarzfeuer, der Bastard-Halbbruder von König Daeron II. Targaryen. Er erhob Anspruch auf den Eisernen Thron und zettelte so einen Bürgerkrieg an. Die Rebellion endete mit dem Tod von Daemon und seinen Söhnen in der Schlacht auf dem Rotgrasfeld. Auch wenn dies schon einige Jahre her ist, konnten sich die politischen Unruhen seitdem nicht mehr wirklich beruhigen.

Wer sind die ganzen Targaryen?

Die Targaryen sind eine komplexe, und oft nicht ganz leicht zu durchschauende Familie. Die inzestuösen Beziehungen und die Tatsache, dass die Namen oft zum Verwechseln ähnlich sind, machen es nicht gerade besser. Daher hier eine kurze Übersicht über alle Targaryen, die in A Knight of the Seven Kingdoms wichtig sind:

Stammbaum der Targaryen zur Zeit von A Knight of the Seven Kingdoms.

Wer ist Daeron? Der aktuell regierende König ist Daeron II. Targaryen, ein direkter Nachfahre von König Viserys I. aus House of the Dragon, und Vorfahre von Daenerys aus Game of Thrones. Um den Frieden mit Dorne zu sichern, heiratete er Myriah Martell, die älteste Tochter des Fürsten. Sie bekamen vier gemeinsame Kinder: Baelor, Aerys, Rhaegel und Maekar.

Wer ist Baelor? Thronerbe Baelor ist im Grunde der perfekte Prinz. Er ist weise, gerecht und ein hervorragender Kämpfer. Er gilt als einer der besten Ritter seiner Zeit und ist auch unter dem Spitznamen „Speerbrecher“ bekannt. Dennoch ist er nicht bei allen beliebt. Das liegt vor allem daran, dass er die dunklen Haare von einer dornischen Mutter geerbt hat, und daher nicht wie ein klassischer Targaryen aussieht.

Unter anderem war dies auch ein Grund für die Befürworter der Schwarzfeuer-Rebellion, Daemon zu unterstützen, der im Gegensatz zu Baelor das typische Targaryen-Aussehen hatte.

Wer ist Maekar? Maekar Targaryen ist der jüngere Bruder von Baelor. Mit seiner Frau Dyanna Dayne, einer fernen Vorfahrin des später legendären Ser Arthur Dayne, hatte er vier Kinder: Daeron, Aerion, Aemon und Aegon.

Wer ist Aemon? Bei Maekars Kindern springt uns vor allem ein Name gleich ins Auge: Aemon Targaryen. Es handelt sich nämlich um niemand Geringeren als Maester Aemon, den wir aus Game of Thrones kennen. Zu dieser Zeit war Aemon jedoch schon so lange bei der Nachtwache, dass sich kaum noch jemand an seine wahre Herkunft erinnern konnte.

90 Jahre vorher, in A Knight of the Seven Kingdoms, ist das natürlich anders. Aemon ist ein junger Prinz, der seine Nase am liebsten in Bücher steckt und mit seinem kleinen Bruder Aegon Schlachten nachspielt.

Wer ist Aerion? Ganz anders als Aemon ist sein älterer Bruder Aerion. Er ist knapp 16 Jahre alt, unglaublich arrogant, bockig, manipulativ und grausam. Passend zu seiner feurigen Garderobe, wie etwa einem Helm in Flammen-Form, gab er sich selbst den Spitznamen „Leuchtflamme“.

Auch wenn es in A Knight of the Seven Kingdoms also mehr als genug spannende Nebencharaktere gibt, die zu einer komplexen Welt beitragen, liegt der Fokus klar auf den Protagonisten Dunk und Egg. Das klingt im ersten Moment vielleicht nach einem Rückschritt, ist nach Empfinden von MeinMMO-Redakteur Niko Hernes jedoch gerade eine der großen Stärken der Serie. Er konnte vorab bereits alle sechs Folgen anschauen und erzählt euch, warum ihn die Serie trotz aller Unterschiede zu Game of Thrones überzeugen konnte: A Knight of the Seven Kingdoms ist kein neues Game of Thrones, aber das ist gut so