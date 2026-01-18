6 Serien, die sogar „Game of Thrones“-Autor George R.R. Martin begeistern konnten

Game of Thrones ist bis heute eine der erfolgreichsten Serien überhaupt. Doch was schaut eigentlich der Schöpfer dieses Universums selbst? Von 6 Serien ist George R. R. Martin so begeistert, dass er sie mit uns teilt.

Um welche Serien geht es? Auf seinem Blog „Not a blog“ schreibt George R. R. Martin über alles Mögliche, was ihn so beschäftigt. Insbesondere geht es natürlich um Filme, Serien und Bücher. In einem Post teilt er seine Begeisterung über einige Serien mit „perfekten Folgen“.

Anlass dafür war eine Liste von Vanity Fair, die „25 perfekte Folgen der letzten 25 Jahre“ kürte. Mit dabei war auch Game of Thrones mit der Folge „Schwarzwasser“ aus Staffel 2. Diese zählt zufällig auch zu den vier Episoden, die von George R. R. Martin persönlich geschrieben wurden. Kein Wunder also, dass sich Martin besonders über diesen Eintrag freute.

Darüber hinaus teilt er jedoch auch die Begeisterung über einige andere Serien auf der Liste. Er habe zwar nicht alle genannten Folgen geschaut. Aber die, die er geschaut habe, seien einfach „außergewöhnlich“.

Hinweis: Wir haben versucht, die Liste möglichst spoilerfrei zu gestalten.

6. Mad Men

Erscheinungsjahr: 2007 | Genre: Drama | Staffeln: 7

Mad Men spielt in New York der frühen 60er Jahre. Hauptfigur ist Don Draper, nach außen hin der aufstrebende Star in einer Werbeagentur. Doch im Inneren ist er zerrissen. Obwohl er augenscheinlich das perfekte Leben hat, stürzt er sich immer wieder in Affären und droht, von seiner dunklen Seite eingeholt zu werden.

Im Kern geht es um Identität, innere Leere, Einsamkeit, aber auch gesellschaftlichen Wandel. Die Serie ist zwar wenig actionreich, dafür bietet sie jedoch starke Dialoge, interessante Charaktere und eine komplexe Geschichte.

Um welche Folge geht es? Bei der perfekten Folge handelt es sich um „Ein Koffer voll Wahrheit“ (Staffel 4, Folge 7). Pünktlich zur Hälfte der Serie stellt sie einen echten Höhepunkt dar. Sie vertieft die zwischenmenschliche Beziehung zwischen den Figuren Don und Peggy und schafft es, den bisher eher mysteriösen Charakteren neue Tiefe zu verleihen. Dabei ist die Serie subtil, und gleichzeitig unglaublich tiefgreifend.