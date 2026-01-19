A Knight of the Seven Kingdoms: Wann kommt Folge 2? – Alle Release-Termine der HBO-Serie

Mit A Knight of the Seven Kingdoms erscheint bald das nächste Spin-off zu Game of Thrones. Auch in Deutschland startet die neue HBO-Serie zeitgleich mit dem US-Release. Wann die nächste Folge erscheint, seht ihr hier.

Wann startet Folge 2 von A Knight of the Seven Kingdoms? Die 2. Folge der neuen HBO-Serie startet am 26. Januar 2026 in Deutschland.

Die Serie erscheint exklusiv auf dem neuen Streaming-Dienst HBO Max, der in Deutschland am 13. Januar 2026 an den Start ging.

Alle Termine für A Knight of the Seven Kingdoms im Überblick:

Folge 1: 19. Januar 2026

19. Januar 2026 Folge 2: 26. Januar 2026

26. Januar 2026 Folge 3: 2. Februar 2026

2. Februar 2026 Folge 4: 9. Februar 2026

9. Februar 2026 Folge 5: 16. Februar 2026

16. Februar 2026 Folge 6: 23. Februar 2026

Den Trailer zur neuen Serie seht ihr hier:

Die Handlung von A Knight of the Seven Kingdoms

Worum geht es in A Knight of the Seven Kingdoms? Die HBO-Serie basiert auf den Heckenritter-Romanen von George R. R. Martin. Dabei handelt es sich um ein Prequel zu Game of Thrones, das 100 Jahre vor der Hauptserie und 100 Jahre nach House of the Dragon spielt.

In der Serie geht es um den Ritter Ser Duncan, der mit dem kleinen Knappen Ei durch Westeros reist. Auf der Reise überwinden die beiden große Gefahren und es entsteht eine Freundschaft zwischen den beiden. Ei ist aber nicht nur ein normaler Junge, er verbirgt ein großes Geheimnis.

Ist die Serie mit einer Staffel abgeschlossen? Es ist geplant, dass die Serie 3 Staffeln bekommt, um die 3 Heckenritter-Novellen zu verfilmen. Im Dezember begannen bereits die Dreharbeiten an der 2. Staffel, die schon 2027 erscheinen soll (via Variety).

A Knight of the Seven Kingdoms ist bereits das 2. Spin-off im Universum von Game of Thrones. Doch das ist nur der Anfang. Es sollen weitere Spin-offs und Fortsetzungen folgen. Wie MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes die Serie fand, seht ihr hier: A Knight of the Seven Kingdoms ist kein neues Game of Thrones, aber das ist gut so