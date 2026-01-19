A Knight of the Seven Kingdoms: Release, Trailer, Stream – Alles zur neuen Prequel-Serie von Game of Thrones

Game of Thrones gehört inzwischen zu den Klassikern unter den Fantasyserien. Auch die Prequel-Serie House of the Dragon ging bereits in die zweite Staffel. Bald können sich Fans über eine weitere Serie aus dem Universum von George R. R. Martin freuen: A Knight of the Seven Kingdoms. Hier auf MeinMMO erfahrt ihr alle wichtigen Infos.

Was ist A Knight of the Seven Kingdoms? Die HBO-Serie „A Knight of the Seven Kingdoms“ (zu Deutsch: „Ein Ritter der Sieben Königslande“) ist ein Prequel zu Game of Thrones.

Sie erzählt die Geschichte von Ser Duncan „dem Großen“ und seinem jungen Knappen mit dem Spitznamen „Ei“, später bekannt als Aegon V. Targaryen.

Wann ist der Release von A Knight of the Seven Kingdoms? Die Dreharbeiten der ersten Staffel sind bereits seit September 2024 abgeschlossen. Der finale Release war zunächst für Ende 2025 geplant, wurde jedoch auf 2026 verschoben. Mittlerweile weiß man, dass die Serie am 19. Januar 2026 in Deutschland starten soll.

Gibt es eine Buchvorlage? Grundlage der Handlung sind die drei Heckenritter-Novellen von George R. R. Marin. In Deutschland sind diese in einem Sammelband mit dem Titel „Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben“ erhältlich (zum Beispiel via Amazon).

Gibt es schon einen Trailer? Am 09.10.2025 ist endlich der erste Trailer zur Serie erschienen. Den Trailer könnt ihr hier sehen:

Gibt es weiteres Material zur Serie? HBO hat ein neues Poster zur Serie veröffentlicht, das die beiden Hauptfiguren auf einem weiten Feld zeigt. Im Hintergrund sieht man einen großen Baum und ein Schild mit Baumemblem, auf der anderen Seite ein kleines Dorf. Das Bild könnt ihr hier sehen:

Am 04.12.2025 veröffentlichte HBO einen finalen Trailer zu A Knight of the Seven Kingdoms, der in zweieinhalb Minuten einen letzten Vorgeschmack auf die Fantasy-Serie gibt. Man sieht im Trailer, dass es deutlich humorvoller und seichter sein wird, als man es von Game of Thrones gewöhnt ist. Es gibt Witze und Slapstick-Humor.

Aber es geht auch um die Fähigkeiten des Heckenritters, der mit Ei auf ein großes Abenteuer geht. Im Trailer sieht man bereits Schwertkämpfe, aber auch Turnierszenen mit Lanzen. Den neuen finalen Trailer könnt ihr hier sehen:

A Knight of the Seven Kingdoms: Stream und Staffeln

Wo kann man die Serie streamen? Mittlerweile ist bekannt, dass die Serie auf dem neuen Streaming-Dienst HBO Max erscheinen wird, der am 13. Januar 2026 in Deutschland startet. Seit dem 19. Januar erscheinen wöchentlich neue Folgen. Eine Übersicht findet ihr hier: A Knight of the Seven Kingdoms: Wann kommt Folge 2? – Alle Release-Termine der HBO-Serie

Wie viele Staffeln wird es geben? Wie Deadline berichtet, hat HBO mittlerweile bestätigt, dass es nach der ersten Staffel mit einer 2. Staffel weitergehen soll. Diese soll schon 2027 erscheinen.

Nach aktuellem Plan soll die Serie 3 Staffeln bekommen. Jede Staffel soll dabei eine der drei Heckenritter-Novellen abbilden.

Fans können sich freuen, denn die Wartezeit zwischen den Staffeln soll nicht so lange betragen wie beispielsweise bei House of the Dragon. Die Veröffentlichung soll in drei aufeinanderfolgenden Jahren erfolgen.

George R. R. Martin arbeitet nach eigenen Aussagen außerdem an noch weiteren Heckenritter-Novellen. Es könnten also auch noch mehr Staffeln von A Knight of the Seven Kingdoms kommen. Aktuell wolle man sich aber auf das bereits vorhandene Material konzentrieren (via sky.de).

A Knight of the Seven Kingdoms: Handlung

Wann spielt die Serie? Genau wie House of the Dragon handelt es sich bei A Knight of the Seven Kingdoms um eine Prequel-Serie zu Game of Thrones. Das heißt, die Handlung spielt einige Zeit zuvor. Genauer gesagt, 100 Jahre vor Game of Thrones, aber wiederum 100 Jahre nach House of the Dragon.

Worum geht es? In A Knight of the Seven Kingdoms geht es um zwei unerwartete Helden: den etwas naiven, aber mutigen Ritter Ser Duncan „den Großen“ und seinen kleinen, glatzköpfigen Knappen „Ei“. Gemeinsam reisen sie quer durch Westeros, bestreiten gefährliche Abenteuer und entwickeln eine unvergleichliche Freundschaft.

Doch Ei hütet ein großes Geheimnis. Er ist in Wahrheit Prinz Aegon Targaryen. Und auch wenn das Zeitalter der Drachen vorbei ist, herrschen die Targaryen immer noch über die sieben Königslande.

A Knight of the Seven Kingdoms: Besetzung

Peter Claffey als Ser Duncan Dexter Sol Ansell als „Ei“

Wer spielt in A Knight of the Seven Kingdoms mit? Die Besetzung, inklusive der zwei Hauptcharaktere, ist bereits bekannt. Manche Schauspieler sollen in allen sechs Folgen auftreten, andere nur in einer (via IMDb).

Haupt-Cast (6 Folgen):

Peter Claffey als Ser Duncan „der Große“ / Dunk

Dexter Sol Ansell als Prinz Aegon Targaryen / „Ei“

Finn Bennett als Prinz Aerion Targaryen / „Leuchtflamme“ , Eis älterer und grausamer Bruder

, Eis älterer und grausamer Bruder Bertie Carvel als Prinz Baelor Targaryen / „Speerbrecher“ , Erbe des Eisernen Throns

, Erbe des Eisernen Throns Daniel Ings als Ser Lyonel Baratheon, „der Lachende Sturm“ , Erbe des Hauses Baratheon

, Erbe des Hauses Baratheon Sam Spruell als Prinz Maekar Targaryen , Baelors älterer Bruder und Eis Vater

, Baelors älterer Bruder und Eis Vater Henry Ashton als Daeron „der Säufer“ Targaryen , Eis und Aerions älterer Bruder

, Eis und Aerions älterer Bruder Edward Ashley als Ser Steffon Fossowey

Shaun Thomas als Raymun Fossowey, Steffons Cousin und Knappe

Weiterer Cast (1 Folge):

Danny Webb als Ser Arlan von Hellerbaum , ein Heckenritter und Mentor von Dunk

, ein Heckenritter und Mentor von Dunk Tom Vaughan-Lawlor als Plummer , Haushofmeister von Haus Aschfurt

, Haushofmeister von Haus Aschfurt Youssef Kerkour als Stählerner Pat , ein fahrender Schmied

, ein fahrender Schmied Ross Anderson als Ser Umfried Hardyng , ein Ritter, bekannt für die Teilnahme an mehreren Turnieren

, ein Ritter, bekannt für die Teilnahme an mehreren Turnieren Daniel Monks als Ser Manfred Dondarrion, ein Ritter und Erbe von Haus Dondarrion

Weiterer Cast (unbekannte Dauer):

Tanzyn Crawford als Tanselle, eine dornische Puppenspielerin

A Knight of the Seven Kingdoms: Produzenten, Regisseure, Autoren

Auch zum Team hinter A Knight of the Seven Kingdoms wissen wir schon einiges. Viele Mitwirkende sind bereits aus Game of Thrones oder House of the Dragon bekannt (via IMDb). Auch George R. R. Martin selbst wird als Produzent und Autor an der Serie mitwirken. Außerdem mit dabei sind unter anderem:

Produzenten:

Ryan Condal (House of the Dragon)

Vince Geradis (Game of Thrones, House of the Dragon)

Ira Parker (House of the Dragon)

George R. R. Martin (Autor der Buchvorlage)

Regisseure:

Owen Harris (Episode 1-3) (Black Mirror, Schöne neue Welt)

Sarah Adina Smith (vermutlich Episode 4-6) (Buster’s Mal Heart)

Vor allem Ryan Condal wollte schon früh eine Verfilmung der Heckenritter-Novellen durchsetzen. Doch damals wollte HBO wohl „etwas viel Größeres und Verrückteres und Teureres machen“, erzählt er in einem Interview (via Entertainment Weekly). Daraus entstand dann House of the Dragon.

Umso mehr freut er sich nun, die Geschichte von Dunk und Ei umsetzen zu können.

Diese Geschichten blieben mir immer als wunderbarer Kontrastpunkt zu Georges Welt im Gedächtnis, in der es eigentlich um die Oberschicht, das oberste eine Prozent geht: die Könige und die hohen Herren und Damen, die das Spiel der Throne im Wesentlichen auf Kosten des kleinen Volkes führen. Nun, bei ‘Dunk und Ei’ geht es um das kleine Volk, das unter dem Spiel der Throne leidet, wie es von den Adligen gespielt wird. Ryan Condal, via Entertainment Weekly

Glücklicherweise ist Aegon in A Knight of the Seven Kingdoms vor allem auch als „Ei“ bekannt. Denn schon wieder ein Aegon Targaryen? Das geht langsam echt ein bisschen zu weit. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes konnte die Serie bereits komplett sehen und war begeistert: A Knight of the Seven Kingdoms ist kein neues Game of Thrones, aber das ist gut so