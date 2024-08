House of the Dragon: Die 5 besten Fan-Theorien überprüft, stimmen sie wirklich?

Die zweite Staffel von House of the Dragon ist vorüber. Wenn ihr allerdings immer noch nicht genug von der Fantasyserie bekommen konntet, haben wir hier die 5 besten Fan-Theorien für euch, die euch die Wartezeit zur nächsten Staffel hoffentlich etwas verkürzen.

Was sind das für Theorien? Bei den Fan-Theorien handelt es sich um ganze verschiedene Spekulationen.

Grundlage ist die Serie, sowie die Buchvorlagen von George R.R. Martin.

Es werden jedoch keine bekannten Ereignisse aus dem Buch vorweggenommen, die noch nicht in House of the Dragon zu sehen waren.

Achtung Spoiler: Der Artikel enthält Spoiler zu House of the Dragon, Staffel 1 und 2.

1. Die Verschwörung der Maester

Aemma Arryn im Kindsbett

Die sogenannten Maester sind die Gelehrten in der Welt von Game of Thrones. Sie dienen als Ratgeber und sind beispielsweise für Medizin, Kindererziehung und Verwaltung zuständig. Das klingt eigentlich sehr friedlich. Doch was wäre, wenn sie insgeheim einen großen Masterplan verfolgen würden?

Was besagt die Theorie? Im Kern geht es darum, dass die Maester ein ganz bestimmtes Ziel verfolgen. Nämlich die Welt von Magie zu befreien. Sie betrachten alles Übernatürliche als unkontrollierbare Gefahr, insbesondere Drachen. Damit sind ihnen natürlich vor allem Targaryens ein Dorn im Auge, den es zu entfernen gilt.

Da Maester so viele wichtige Aufgaben erfüllen, dürfte es für sie ein Leichtes sein, Intrigen zu spinnen und in den Lauf der Geschichte einzugreifen.

In House of the Dragon vermuten manche zum Beispiel, dass Aemma (die Frau von König Viserys) absichtlich im Kindsbett dem Tode überlassen wurde, um die Thronnachfolge zu erschweren.

Der Hauptsitz der Maester, die Zitadelle, befindet sich übrigens in Altsass. Und wer herrscht über Altsass? Richtig, die Hohenturms. Könnte es da also eine Verbindung geben? Ist der Konflikt, den wir gerade in House of the Dragon sehen, gar inszeniert, um die Targaryen zu Fall zu bringen?

Stimmt die Theorie? Die Verschwörung der Maester ist nicht nur eine der interessantesten, sondern auch eine der wahrscheinlichsten Theorien. Sie kommt sogar innerhalb der Geschichte vor, und wird diverse Male in den Büchern erwähnt.

Ein Maester erklärt zum Beispiel: „Die Welt, die die Zitadelle baut, hat keinen Platz für Zauberei oder Prophezeiung oder Glaskerzen, geschweige denn für Drachen.“ (aus A Feast for Crows – George R.R. Martin)

Umstritten bleibt vor allem, wie weit die Verschwörung tatsächlich geht – welcher Maester involviert und welche Handlung inszeniert wurde.

2. Der wahre Vater von Helaenas Kindern

Aemond und Helaena

Aegon Targaryen bekam zwei Kinder mit seiner Schwesterfrau Helaena, Jaehaerys und Jaehaera. Doch was wäre, wenn Aegon gar nicht der echte Vater ist?

Was besagt die Theorie? Laut einer Fan-Theorie stammen Helaenas Kinder nicht von Aegon, sondern von seinen jüngeren Bruder Aemond. Anhaltspunkt sind viele kleine Momente in der Serie.

Aegon und Helaena haben ein sichtlich distanziertes Verhältnis. Aemond hingegen betont in der ersten Staffel zum Beispiel, er würde „seine Pflicht erfüllen“, wenn er mit Helaena verlobt wäre.

Stimmt die Theorie? So spannend die Theorie auch klingen mag, sie stimmt leider nicht.

Nach der ersten Staffel kam es unter anderem zu Gerüchten, da Phia Saban, die Schauspielerin von Helaena, den Shipnamen Helaemond verwendete. In einem Interveiw (via decider) stellte sie jedoch klar, dass sie damit nur die allgemeine Dynamik zwischen Helaena und Aemond beschreibt.

„Es hat sich irgendwie eingebürgert, dass wir das Helaemond nennen, aber vielleicht nicht in dem Sinne, wie es Leute im Internet benutzen.“

Auch andere Gründe sprechen stark gegen die Theorie: