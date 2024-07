House of the Dragon: Die 10 mächtigsten Häuser im Power-Ranking

In Game of Thrones sowie der neuen Prequel-Serie House of the Dragon geht es vor allem um politische Machtspielchen, Intrigen und Verrat. Die verschiedenen Häuser konkurrieren um den größten Einfluss. Doch welches dieser Häuser ist zur Zeit von Rhaenyra, Daemon und Co. eigentlich am mächtigsten?

Was sind Häuser? Auf dem Kontinent Westeros gibt es viele verschiedene Adelshäuser. Die mächtigsten davon nennt man Große Häuser. Sie sind nur dem König auf dem Eisernen Thron unterstellt und üben große Macht auf ihre Territorien und Vasallen aus.

Bei diesen Vasallen handelt es sich häufig um sogenannte Kleine Häuser, also niederen Adel.

Wonach wurde das Ranking erstellt? In unserem Ranking stellen wir uns die Frage, welches der zahlreichen Häuser zur Zeit von House of the Dragon am mächtigsten ist. Entscheidend sind Faktoren wie:

Militärische Macht

Politische Macht

Große Errungenschaften

Achtung Spoiler: Es sind Spoiler bis einschließlich Staffel 2, Folge 7 von House of the Dragon enthalten.

Platz 10: Kraft

Hauptsitz: Harrenhal

Harrenhal Oberhaupt: Larys Kraft

Larys Kraft Motto: unbekannt

unbekannt Wappen: Drei Pfähle in blau, rot und grün auf weißem Grund

Wenngleich Harrenhal von Drachenflammen fast vollständig zerstört wurde, ist es dennoch die größte Festung in Westeros. Dies ist der Sitz von Haus Kraft, einem Kleinen Haus, das den Tullys verpflichtet ist.

Die Krafts verfügen über nicht unbeträchtlichen Reichtum und spielen auch politisch immer wieder eine Rolle. Lord Lyonel Kraft war Meister des Rechts und sogar Hand des Königs von Viserys I. Er wurde jedoch in Staffel 1 gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Harwin von seinem Zweitgeborenen Larys „Klumpfuß“ Kraft ermordet.

Seitdem ist Larys das Oberhaupt des Hauses und spinnt im Kleinen Rat seine Intrigen.

Platz 9: Tully

Hauptsitz: Schnellwasser

Schnellwasser Oberhaupt: Oskar Tully

Oskar Tully Motto: Familie, Pflicht, Ehre

Familie, Pflicht, Ehre Wappen: Eine springende, silberne Forelle auf rotem und blauem Grund

Haus Tully gehört zu den Großen Häusern von Westeros. Sie sind zwar nicht übermäßig reich oder mächtig, herrschen aber schon seit vielen Generationen über die Flusslande.

Nach dem „überraschenden“ Tod von Grover Tully ist nun der junge Oskar das Oberhaupt des Hauses. Trotz seines geringen Alters weist er Daemon ordentlich zurecht, der auf die Unterstützung der Flusslords angewiesen ist.

Zwar herrschten die Tullys selbst nie als Könige. Sie schlossen jedoch häufig günstige Ehen mit Mitgliedern mächtiger Häuser.