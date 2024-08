House of the Dragon: Alle Folgen von Staffel 2 im finalen Ranking, laut IMDb

Auch die zweite Staffel von House of the Dragon ist nun schon wieder vorbei. Das ist die perfekte Zeit, alle Folgen noch einmal Revue passieren zu lassen. Was war die beste Folge, und was die schlechteste?

Was ist das für ein Ranking? In unserer Liste schauen wir uns an, wie gut die Zuschauer jede Folge von House of the Dragon bewerteten. Das Ranking basiert dabei auf Bewertungen bei IMDb, Stand 06.08.2024.

Achtung Spoiler! Es folgen massive Spoiler zu allen Folgen von House of the Dragon. Bitter nur weiterlesen, wenn ihr Staffel 2 bereits geschaut habt.

Platz 8: Das gemeine Volk (Folge 6)

Rhaenyra und Mysaria.

IMDb-Bewertung: 6,2 / 10 Sternen

Anzahl Bewertungen: 46.280

Da Rhaenyra nur noch wenige Optionen bleiben, wagt sie ein riskantes Unterfangen. Sie versucht, einen Ritter mit nur wenig Targaryen-Blut zum Drachenreiter zu machen, der das Wagnis leider nicht überlebt.

Besser läuft der Plan, das gemeine Volk von Königsmund auf ihre Seite zu ziehen. Mysaria sendet Schiffe mit Nahrung, die die hungernden Bürger nur zu gerne empfangen.

Was ist die Kritik? Viele kritisieren die Folge als „Filler-Episode“, in der nicht viel Spannendes passiert. Gleichzeitig erfuhr die Szene mit dem Kuss zwischen Rhaenyra und Mysaria viel Hate, und führte zu regelrechtem Review-Bombing.

Die Folge wurde insgesamt bei Weitem nicht so schlecht aufgenommen, wie es die Bewertungen vermuten lassen. Im am häufigsten bewerteten Kommentar auf IMDb heißt es:

Leute sagen, diese Folge wäre bloß ein Filler. Doch dem würde ich zu 100 % widersprechen. Bei House of the Dragon und Game of Thrones geht es oft um Geduld. Die Handlung braucht Zeit und baut sich langsam auf, mit bedeutungsvollen Szenen dazwischen, die uns auf neue Handlungsstränge vorbereiten. joetulgan via IMDb

Platz 7: Die Königin, die stets eine war (Folge 8)

Daemon schwört Rhaenyra seine Treue.

IMDb-Bewertung: 6,4 / 10 Sternen

Anzahl Bewertungen: 26.680

Das Staffelfinale war für viele etwas enttäuschend, das zeigen die vergleichsweise schlechten Bewertungen.

Eines der Highlights war vermutlich Tyland Lennister, der die verwegene Admiralin Sharako Lohar beeindrucken muss, um ihre Unterstützung zu gewinnen.

Rhaenyra stellt sich endlich Daemon in Harrenhal, der ihr die Treue schwört. Auch Alicent scheint des Streitens müde zu sein, und bietet Rhaenyra eine Kapitulation von Aegon an.

Was ist die Kritik? Haupt-Kritikpunkt der Folge ist, dass der erwartete Höhepunkt ausbleibt.