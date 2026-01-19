Mein liebster Film 2025 hat mich 4-mal ins Kino gelockt, ist jetzt schon im Stream von HBO Max zu sehen

Der neue Film eines wahren Meisterregisseurs kam 2025 in die Kinos und hat MeinMMO-Autor Christoph Waldboth regelrecht begeistert. Wer den Streifen bislang verpasst hat, kann ihn nun im Heimkino auf HBO Max nachholen.

Im Schnitt gehe ich zwei bis drei Mal pro Woche ins Kino. Ich sehe jährlich also viele Filme auf der großen Leinwand, und selten einmal kommt es vor, dass ich einen Streifen gleich mehrmals im Kino anschaue.

One Battle After Another war ein solcher Film.

Nach dem ersten Besuch wusste ich, dass ich zurückkehren musste. Tja, und am Ende habe ich den Film viermal im Kino gesehen, weil er mich derart begeistert hat.

One Battle After Another ist der neue Film von Paul Thomas Anderson. Er ist einer der großen Regisseure des modernen Kinos und hat sich mit Werken wie Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood oder Der Seidene Faden – um nur einen Auszug zu nennen – längst in die Filmgeschichte eingeschrieben.

Anhand der Trailer konnte man im Vorfeld nur grob erahnen, was One Battle After Another für ein Film sein wird. Immerhin bewegte sich Anderson schon durch diverse Genres. Das Ergebnis hat mich überrascht, gepackt, mich zum Lachen gebracht und zum Nachdenken angeregt. Und das Beste: Er hat mich viermal bestens unterhalten – obwohl der Film mit 162 Minuten recht lang ist.

Viva la revolución!

Worum geht es in One Battle After Another? Der Film erzählt zunächst vom Liebespaar Pat Calhoun und Perfidia Beverly Hills – zwei Revolutionäre und Teil einer Terrorgruppe in den USA. Die Vereinigung, die sich „French 75“ nennt, ist für eine Reihe von Anschlägen, Banküberfällen und Befreiungsaktionen aus Flüchtlingslagern verantwortlich.

Bei einer dieser Aktionen treffen sie auf Steven J. Lockjwa, einen Offizier, der eine seltsame Obsession für Perfidia entwickelt und beschließt, sie und Pat zu jagen.

Viel mehr möchte ich an dieser Stelle nicht über die Handlung verraten. Nur so viel: Der Film ist grob in zwei Hälften zu teilen, wobei die zweite deutlich länger und nach einem Zeitsprung von rund 16 Jahren angesiedelt ist.

Großes Schauspielerkino

Was macht den Film so gut? Paul Thomas Anderson hat, so wie meist bei seinen Werken, auch das Drehbuch selbst geschrieben und überzeugt in dieser Hinsicht komplett. Die Handlung ist eine regelrechte Achterbahnfahrt und überrascht mit Wendungen und politischen Kommentaren, die sich nie zu erzwungen anfühlen.

Über die gesamte Lauflänge hinweg schafft es die Geschichte, kurzweilig zu bleiben und noch dazu mit ihren Charakteren zu fesseln. Allen voran Leonardo DiCaprio gibt als kiffender, leicht torkelnder Pat eine wunderbar lustige Performance ab. An seiner Seite überzeugen Teyana Taylor als Perfidia, Benicio del Toro als Sensei Sergio und auch Willa, gespielt von Newcomerin Chase Infiniti, soll nicht unerwähnt bleiben.

Das große, schauspielerische Highlight des Films ist aber Sean Penn, der den Bösewicht Lockjaw verkörpert. Der Darsteller legt die Rolle sehr körperlich an und erzeugte bei mir stets eine Mischung aus Furcht, Ekel und sogar Mitleid. Lockjaw ist sicherlich ein Filmbösewicht für die Ewigkeit und kann es in meinen Augen locker mit anderen wie Heath Ledgers Joker, Anthony Hopklins Hannibal Lecter oder Annie Wilkes, gespielt von Kathy Bates, aufnehmen.

Ein Film fürs Kino

Die Regiearbeit von Paul Thomas Anderson ist in diesem Film deutlich actionorientierter als in früheren Werken. Besonders eine Sequenz gegen Ende hat mir dank eines simplen Kameratricks im Kino den Atem geraubt – Stichwort Achterbahnfahrt.

Die großen Bilder, der verspielte Soundtrack, all das machte für mich klar: One Battle After Another ist ein Film fürs Kino, oder zumindest einen möglichst großen Bildschirm. Wer Glück hat, erwischt den Streifen vielleicht noch in dem ein oder anderen Kino. Alle anderen können derzeit auf dem frisch gestarteten Streaming-Dienst HBO Max zugreifen.

Für mich ist klar, dass One Battle After Another zu den großen Highlights des letzten Kinojahres gehört. Damit bin ich nicht allein: Auf Rotten Tomatoes haben 429 Kritiker eine Wertung von 94 % gegeben. Und auch bei den diesjährigen Preisverleihungen in den USA räumt der Film bereits ordentlich ab – unter anderem gewann er bei den Golden Globes den Preis als Beste Comedy.

Ich gehe fest davon aus, dass One Battle After Another auch bei den Oscars 2026 eine große Rolle spielen wird. Der einzige offensichtliche Konkurrent im Rennen um den Hauptpreis ist derzeit das Drama Hamnet, alles andere wäre überraschend. Abschließend also: Wenn ihr pures, fesselndes Kino sucht, ist One Battle After Another genau richtig für euch. Mehr Empfehlungen für HBO Max findet ihr auf MeinMMO: HBO Max in Deutschland: Diese 5 Filme und Serien solltet ihr schauen