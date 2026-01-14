HBO Max bietet zum Start in Deutschland viele verschiedene Filme und Serien. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes muss euch einen Film empfehlen, der von der Kritik zu Unrecht schlecht bewertet wurde.

Um welchen Film geht es? 2019 erschien Godzilla 2: King of the Monsters als Fortsetzung des amerikanischen Godzilla-Films aus 2014 (dazwischen kam noch Kong: Skull Island). Im Film müssen sich dieses Mal nicht die Menschen mit Godzilla anlegen. Der König der Monster trifft auf ein anderes Monster, das über die Erde herrschen will.

Auf Rotten Tomatoes kam der Film eher mäßig bei den Kritikern an. Bei 351 Kritiken kommt der Film nur auf 42 %. Für mich ein wahrer Skandal, denn es gibt nur wenige Filme, die mir so ein Spektakel bieten können.

Der König der Monster ist immer beeindruckend

Was macht den Film so gut? Seit 1954 steht Godzilla für Spektakel. Ein gigantisches Monster, das ganze Städte zerstört, ist einfach beeindruckend. Wie in vorherigen Filmen fungiert Godzilla in King of Monsters eher als Held der Menschheit, der die bedrohlichen Kaijū aufhalten muss.

Und das allein ist schon großer Spaß. Es gibt viele Monster aus Godzillas Historie zu sehen, und die Kämpfe haben es in sich. Sie sind brachial, sehen gut aus und die bläuliche Farbe und der Dauerregen geben dem Film einen eigenen Look, den ich mir immer wieder anschauen kann.

Besonders toll sind der Ton und das Sounddesign. Godzilla (und die Kämpfe) klingen fantastisch. Sitzt man im Kinosessel, hat man ständig Gänsehaut. Letztes Jahr habe ich mir ein Soundsystem fürs Wohnzimmer gekauft und das Erste, was ich mir angeschaut habe, war dieser Film. Godzilla brachte mein Wohnzimmer regelrecht zum Beben, und das nur durch seinen Schrei.

Genau das liebe ich am Franchise. Ich will die gigantischen Kreaturen pompös inszeniert sehen, um vor der Leinwand oder dem Fernseher mit offenem Mund zu staunen. Und in King of the Monsters sind die Monster eben schön, bedrohlich und verdammt spektakulär.

Die Menschen sind das Problem

Was ist der größte Kritikpunkt? Das größte Problem am Film sind ausgerechnet die Menschen. Oft liest man, dass die Action und die Kämpfe stark sind, die langweiligen Szenen mit den Menschen diese aber abwerten. Und ja, das stimmt. Viele der Dialoge sind kompletter Quatsch und ich hätte mir selbst mehr Monster gewünscht.

Doch es gibt die Momente, in denen die Menschen Ehrfurcht, Respekt und Staunen im Angesicht der Monster zeigen. Genauso wie man selbst, wenn man sich den Film anschaut. Und offen gesagt: Schwachsinnige Dialoge gehören irgendwie dazu.

Insgesamt ist es für mich der beste Film des Monsterverse von Warner Bros. Obwohl ich mit Godzilla vs. Kong und Godzilla x Kong viel Spaß hatte, schaffte es keiner der US-Filme so gut, die Mystik der Monster zu zeigen.

Schaut euch Godzilla 2: King of the Monsters auf jeden Fall an. Es ist ein Spektakel für Augen und Ohren, und es zeigt, warum dieses Franchise trotz seines Alters nichts an der Faszination verloren hat. Und selbst wenn die Menschen manchmal nerven: Für all die positiven Aspekte kann man das ignorieren.

Godzilla 2: King of the Monsters könnt ihr im Abo auf dem neuen Streaming-Dienst HBO Max schauen. Neben Godzilla finden auch Batman, Game of Thrones und Harry Potter ihren Platz auf dem Streamer. Mehr Infos dazu findet ihr hier: HBO Max startet heute in Deutschland – Alle Infos zum Preis, Programm und Abo des Netflix-Konkurrenten