Die 10 besten Animationsfilme von Batman, die euch die Wartezeit bis zu The Batman 2 verkürzen

Batman findet in Filmen nicht nur mit echten Schauspielern statt. Der dunkle Ritter hat einige Animationsfilme erhalten. Die 10 besten stellen wir euch hier vor.

Wie ist diese Liste entstanden? Da man noch etwas auf den nächsten Batman-Film warten muss, wollten wir euch in dieser Liste einige Tipps aus dem großen Animations-Katalog des dunklen Ritters geben. Dafür haben wir uns die 10 besten nach IMDB-Bewertung herausgesucht und stellen sie euch im Ranking vor.

Animationsfilme, die sich um die Justice League drehen, oder solche, in denen Batman und seine Schurken nur eine kleine Rolle spielen, haben wir ausgelassen.

Falls ihr einen Geheimtipp habt, der total unterschätzt wird, schreibt ihn uns gerne in die Kommentare. Ein allgemeines Batman-Ranking von MeinMMO-Autor Christoph Waldboth findet ihr hier: 13 Filme zu Batman im Ranking – Welcher ist der Beste?

Honorable Mentions:

Lego Batman: Toller Batman-Film, den wir aufgrund des Stils aus der Liste ausklammern. Er ist witzig und macht sich respektvoll über den Batman-Mythos lustig (IMDb: 7,3 bei über 189.000 Bewertungen)

Toller Batman-Film, den wir aufgrund des Stils aus der Liste ausklammern. Er ist witzig und macht sich respektvoll über den Batman-Mythos lustig (IMDb: 7,3 bei über 189.000 Bewertungen) Batman Ninja: Batman Ninja ist, als würde Batman in einer Anime-Welt leben. Die Action ist absurd, übertrieben und ziemlich bunt. (IMDb: 5,6 bei über 23.800 Bewertungen)

Batman Ninja ist, als würde Batman in einer Anime-Welt leben. Die Action ist absurd, übertrieben und ziemlich bunt. (IMDb: 5,6 bei über 23.800 Bewertungen) Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles: Wie der Name schon verrät, trifft der dunkle Ritter hier auf die legendären Schildkröten. Doch nicht nur die Helden verbünden sich. (IMDb: 7,1 bei über 13.000 Reviews)

10. Batman und Mr. Freeze: Eiszeit

Releasejahr: 1998

Batman und Mr. Freeze: Eiszeit spielt im Universum der beliebten Zeichentrickserie des dunklen Ritters, die zwischen 1992 und 1995 lief. Wie der Titel schon verrät, muss sich Batman im Film gegen seinen alten Widersacher Mr. Freeze stellen.

Im Film entführt Mr. Freeze Barbara Gordon (Batgirl), um seine eingefrorene Frau durch eine Transplantation zu retten. Das will Batman zusammen mit Robin aber verhindern. Mr. Freeze ist ein tragischer Schurke, der eigentlich nur seine Frau retten möchte. Doch dafür setzt er auf schurkische Methoden.

Auf IMDb kommt der Film bei über 19.700 Reviews auf eine Wertung von 7,1 von 10 Sternen.