MMORPG, in dem ihr garantiert der beste Spieler seid, macht euch jetzt zum garantiert besten Raid-Lead

Bei Erenshor seid ihr immer der beste Spieler im MMORPG, denn all eure Mitspieler auf Steam sind simuliert. Im Sommer erhält der Titel eine entscheidende Veränderung.

Was ist das für ein MMORPG? Bei Erenshor handelt es sich um eines der verrücktesten MMORPGs auf Steam. Ihr seid nämlich der einzige reale Spieler auf der Welt. Alle anderen Charaktere chatten, leveln, questen und bilden sogar Gruppen und Gilden mit euch, doch sie werden in Wahrheit von der KI gesteuert.

Mit 94 % positivier Bewertungen hat der SOLO-Entwickler längst unter Beweis gestellt, dass das Konzept funktioniert. Eine wichtige Funktion hat doch bislang gefehlt und soll jetzt im Sommer endlich starten: Die Raids.

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Raids mit ohne Mitspieler

Was sind das für Raids? Bislang haben die Bots zwar Dungeons, Leveling, Gilden und Questen bereits so gut wie die typischen MMORPG-Mitspieler erledigt, doch echte Raids mit starken Mechaniken, einer Klassendynamik und hohem Anspruch haben bislang noch gefehlt.

Entwickler Burgee gab jetzt jedoch bekannt, dass man vier Raids dem Spiel hinzufügen möchte. Mit 14 Bots an der Seite soll man sich durch vier Stufen von Raidschwierigkeiten kämpfen dürfen, die insgesamt 120 neue Geardropps und mehr als 20 Bosse beinhalten.

Dabei ist der Ablauf wie aus einem Old-School-MMORPG: Trash-Mobs schnetzeln, Bosse erledigen, Looten und weiterziehen.

Wie soll das mit den Bots funktionieren? Damit die Bots nicht einfach alle Mechaniken perfekt absolvieren und den Spieler durch den Raid tragen muss man in die Rolle des Raids-Leads schlüpfen. So gibt man während des Raids über ein neues Interface den einzelnen Gruppen und Spielern Kommandos.

Wo soll welcher Boss hingepullt werden? Wer greift wen wann an? Und auch wenn gerade neue Adds gespawnt sind darf man das Kommando zum Metzeln geben. Die Party wird entsprechend nur so gut wie ihr Raid-Lead sein und simuliert damit wichtige Kernaspekte aus einem MMORPG.

Was jedoch noch fehlt, ist wohl das Drama um die Drops, wenn sich zwei Spieler um den einen Lootdrop streiten und argumentieren, warum sie es verdient haben. Diesen Moment kann man wohl nur in einem echten MMORPG erleben.

Der Entwickler gibt an, das große Update würde etwa 20 bis 40 Stunden neue Inhalte für den Durchschnittsspieler hinzufügen. Wie viel genau ist wohl abhängig davon, wie gut eure Skills als Raid-Lead sind.

Erenshor zeigt, dass ein MMORPG auch Spaß machen kann, wenn die Spieler gar nicht real sind. Habt ihr das MMORPG mal ausprobiert? Schreibt uns gerne eure Eindrücke in die Kommentare! Mit unechten Spielern hat auch Aion 2 zu kämpfen, denn die haben den Markt übernommen: Aion 2 muss seine Währung komplett verändern, weil Farmbots zu hart geschuftet haben