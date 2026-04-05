Henry Cavill ist der wohl bekannteste Fan von Warhammer 40.000, diese 5 Promis dienen dem Imperator ebenfalls

Unter den tausenden Fans von Warhammer 40.000 finden sich etliche bekannte Namen wieder – allen voran natürlich Henry Cavill. Aber selbst neben dem Schauspieler mit dem Hang zum Nerdtum gibt es Warhammer-Fans, deren Hobby ihr vermutlich nicht erwartet habt. MeinMMO stellt euch einige von ihnen vor.

Warhammer ist mehr als nur ein teures Hobby, in dem Leute mit viel Geld kleine Plastikfiguren kaufen, sie manchmal sogar anmalen und damit spielen. Um das ganze Universum gibt es eine riesige Lore, die sogar drei verschieden Welten mit gänzlich unterschiedlichen Settings umfasst.

Kein Wunder also, dass Space Marines, Orks, Eldar und sogar die Götter des Chaos eine so große Anziehungskraft auswirken, selbst auf Leute mit hohem Bekanntheitsgrad. Mindestens von Henry Cavill weiß sicherlich jeder mittlerweile, dass der Warhammer liebt.

Cavill selbst betont das immer wieder und schließlich arbeitet er gerade an einer Warhammer-Serie auf Amazon, die allerdings wohl noch eine Weile dauern wird. Als Lore-Nerd wird er sicherlich darauf achten, dass die Serie alles auch wirklich akkurat darstellt.

Während Memes Cavill sogar als Bildnis des Imperators der Menschheit zeigen, gibt es noch weitere berühmte Personen, die ihre Liebe zum Hobby bereits erwähnt haben.

Von Stranger Things zu Warhammer: David Harbour

Dass der US-amerikanische Schauspieler David Harbour irgendwie auf einer Wellenlänge mit Nerds ist, sollte spätestens seit 2023 bekannt sein. Da wurde bekannt, dass der Schauspieler ein Jahr lang fast süchtig nach World of Warcraft war und erst durch die Sims erlöst wurde.

David Harbour ist vermutlich am besten bekannt für seine Rollen als Hellboy in … nun, Hellboy, oder als Chief Hopper aus Stranger Things, welches thematisch gut hier rein passt. Schließlich geht’s in Stranger Things ziemlich oft um Dungeons & Dragons.

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Seine Frau, die Sängerin Lily Allen, hat jedoch 2023 auf Instagram eine Story geteilt, der Harbour mit Stirnlampe und Vergrößerungsglas zeigt, wie er gerade einen Primaris-Ordenspriester der Space Marines begutachtet (Wargamer.com).

Selbst Lust, es David Harbour nachzumachen? Hier ist eine Liste an Dingen, die ihr für den Start in Warhammer braucht und wie ihr dabei spart.

Während wir nicht genau sagen können, welche Armee Harbour heute spielt, deuten zumindest die Informationen von damals darauf hin, dass er ein großer Fan der Black Templars ist. Kein Wunder, denn die sind so fanatisch wie gewitzt: Space Marines dürfen in Warhammer 40.000 nur 1.000 Mitglieder pro Orden haben – Aber der größte Orden pfeift drauf