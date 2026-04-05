Henry Cavill ist der wohl bekannteste Fan von Warhammer 40.000, diese 5 Promis dienen dem Imperator ebenfalls

ListeSpecial
5 Min. Benedict Grothaus 0 Kommentare Lesezeichen
Henry Cavill ist der wohl bekannteste Fan von Warhammer 40.000, diese 5 Promis dienen dem Imperator ebenfalls

Unter den tausenden Fans von Warhammer 40.000 finden sich etliche bekannte Namen wieder – allen voran natürlich Henry Cavill. Aber selbst neben dem Schauspieler mit dem Hang zum Nerdtum gibt es Warhammer-Fans, deren Hobby ihr vermutlich nicht erwartet habt. MeinMMO stellt euch einige von ihnen vor.

Warhammer ist mehr als nur ein teures Hobby, in dem Leute mit viel Geld kleine Plastikfiguren kaufen, sie manchmal sogar anmalen und damit spielen. Um das ganze Universum gibt es eine riesige Lore, die sogar drei verschieden Welten mit gänzlich unterschiedlichen Settings umfasst.

Kein Wunder also, dass Space Marines, Orks, Eldar und sogar die Götter des Chaos eine so große Anziehungskraft auswirken, selbst auf Leute mit hohem Bekanntheitsgrad. Mindestens von Henry Cavill weiß sicherlich jeder mittlerweile, dass der Warhammer liebt.

Cavill selbst betont das immer wieder und schließlich arbeitet er gerade an einer Warhammer-Serie auf Amazon, die allerdings wohl noch eine Weile dauern wird. Als Lore-Nerd wird er sicherlich darauf achten, dass die Serie alles auch wirklich akkurat darstellt.

Während Memes Cavill sogar als Bildnis des Imperators der Menschheit zeigen, gibt es noch weitere berühmte Personen, die ihre Liebe zum Hobby bereits erwähnt haben.

Die Macher erklären, was genau Warhammer eigentlich ist
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Warhammer 40.000 zeigt einen Dämonen-Primarchen zum ersten Mal offiziell, der ist so groß ist wie ein Haus, besteht fast nur aus Metall Fans von Warhammer 40.000 meckern laut genug, bekommen genau das, was sie fordern – Wollen jetzt noch lauter nörgeln Warhammer 40.000 kehrt in der neuen Edition zu dem Planeten zurück, auf dem die größten Kriege der Geschichte stattfanden Das neue RPG zu Warhammer 40.000 auf Steam gibt euch eine Ärztin als Begleiter, aber ihr Gameplay erinnert an verrückte Wissenschaftler In Warhammer 40.000 gibt es einen Planeten voller seltener Schätze, weil ein schrulliger Xenos alles sammelt Hier sind 4 Piraten, die selbst in der gefährlichen Welt von Warhammer Fantasy eine große Bedrohung darstellen Die Welt von Warhammer Fantasy ist nur untergegangen, weil ein Typ nicht mit seinem verletzten Ego klar kam Die mächtigsten Leute in Warhammer Fantasy brauchen buchstäblich Wind für ihre Kraft – Das sind die 8 Winde der Magie Ausgerechnet die brutalste Spezies aus Warhammer 40.000 hat ein eigenes Rennspiel auf Steam, kostet noch kurze Zeit nur 9 € Space Marines sind ja cool und so, aber hier sind 6 Spiele in Warhammer 40.000, die ohne hypermaskuline Übermenschen auskommen Space Marines sind ja cool und so, aber hier sind 6 Spiele in Warhammer 40.000, die ohne hypermaskuline Übermenschen auskommen In der Welt von Warhammer gibt es 3 Arten von Elfen, und die sind viel krasser drauf als in D&D und Co.

Von Stranger Things zu Warhammer: David Harbour

Dass der US-amerikanische Schauspieler David Harbour irgendwie auf einer Wellenlänge mit Nerds ist, sollte spätestens seit 2023 bekannt sein. Da wurde bekannt, dass der Schauspieler ein Jahr lang fast süchtig nach World of Warcraft war und erst durch die Sims erlöst wurde.

David Harbour ist vermutlich am besten bekannt für seine Rollen als Hellboy in … nun, Hellboy, oder als Chief Hopper aus Stranger Things, welches thematisch gut hier rein passt. Schließlich geht’s in Stranger Things ziemlich oft um Dungeons & Dragons.

Mehr zum Thema
Chief Hopper aus Stranger Things ist riesiger Fan von Warhammer 40.000, kündigt mal eben das neue Total War in der Welt an
von Benedict Grothaus

Seine Frau, die Sängerin Lily Allen, hat jedoch 2023 auf Instagram eine Story geteilt, der Harbour mit Stirnlampe und Vergrößerungsglas zeigt, wie er gerade einen Primaris-Ordenspriester der Space Marines begutachtet (Wargamer.com).

Selbst Lust, es David Harbour nachzumachen? Hier ist eine Liste an Dingen, die ihr für den Start in Warhammer braucht und wie ihr dabei spart.

Während wir nicht genau sagen können, welche Armee Harbour heute spielt, deuten zumindest die Informationen von damals darauf hin, dass er ein großer Fan der Black Templars ist. Kein Wunder, denn die sind so fanatisch wie gewitzt: Space Marines dürfen in Warhammer 40.000 nur 1.000 Mitglieder pro Orden haben – Aber der größte Orden pfeift drauf

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Warhammer 40k Perturabo demon primarch titel

Warhammer 40.000 zeigt einen Dämonen-Primarchen zum ersten Mal offiziell, der ist so groß ist wie ein Haus, besteht fast nur aus Metall

Warlock vor Gold

Dungeons & Dragons: Die 10 teuersten Zauber mit den wertvollsten Komponenten im Ranking

Warhammer age of sigmar rieter auf zweiköäpigem mount mini titel

Mit diesen 3 Optionen könnt ihr Warhammer ausprobieren, ohne eure Niere verkaufen zu müssen

Rollenspiel D&D

Mit einem Trick von Experten werdet ihr direkt zum Start jeder D&D-Session zu besseren Rollenspielern

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx