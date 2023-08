WoW ruinierte ein Jahr lang das Leben von „Hopper“ aus Stranger Things – Doch Sims brachte die Erleuchtung

David Harbour ist nicht nur Schauspieler, sondern auch begeisterter Gamer. Jedoch ruinierte ihm World of Warcraft ein Jahr seines Lebens, wie er in einem Interview erzählte. Doch eine Erkenntnis in The Sims holte ihn aus seiner Obsession heraus.

David Harbour kennen viele als Jim Hopper, den Polizisten und Vaterfigur von Eleven in der Netflix-Serie Stranger Things.

Neben der Schauspielerei zockt der Stranger-Things-Star auch gerne Videospiele. In einem Interview vom 9. Juni 2022 erzählte er, wie obsessiv er World of Warcraft damals spielte und wie ihm The Sims schließlich zum Umdenken brachte.

Hier seht ihr einen Trailer zu Stranger Things mit David Harbour:

„Es hat mein Leben für etwa ein Jahr ruiniert.“

Im Rahmen des Interviews wurde der Schauspieler direkt auf das MMORPG World of Warcraft angesprochen.

David Harbour grinste daraufhin und kommentierte: „Oh mein Gott, das Peinlichste in meinem ganzen Dasein.“

Dann erklärte er, dass es eine Zeit gab, in der er ein solch gewaltiger Fan des Spiels war, dass er es obsessiv zockte:

Im Jahr 2005 habe ich dieses Spiel bis zum Umfallen gespielt! Es hat mein Leben für etwa ein Jahr ruiniert. Ich meine, ich war wie von Sinnen. Ich war total süchtig nach diesem Videospiel. David Harbour via YouTube

Auf die Nachfrage hin, welche Figur der Schauspieler dabei übernahm, meinte David Harbour: „Ich war ein Nachtelfen-Krieger namens Norad, und er war der zweite Tank in meiner ganzen Gilde.“ Mit ihm habe er auch oft an Raids teilgenommen.

Hier könnt ihr das YouTube-Video sehen, in dem David Harbour von seiner WoW-Obsession erzählt. Springt dazu zu 17:00:

Neben WoW zockte David Harbour noch ein ganz anderes Spiel: The Sims. Dort erstellte er eine Figur, die Schauspieler von Beruf war, wie er selbst.

Doch während der Stranger-Things-Star wollte, dass seine Figur im Spiel ihre Schauspielfähigkeiten trainiert, hatte sie andere Pläne:

Ich erinnere mich, dass mein Avatar eine bestimmte Stufe in seiner Karriere erreicht hatte und ich immer wieder versuchte, ihn dazu zu bringen, an seiner Sprache zu arbeiten. Er war ein Nebendarsteller, aber ich wollte, dass er an seiner Sprache und seinem Körper arbeitet, und alles, was er tun wollte, war herumzusitzen und Videospiele zu spielen. David Harbour via YouTube

Zum Kinostart von Gran Turismo führten unsere Kollegen von Filmstarts ein Interview mit dem Cast. Dabei erzählte David Harbour, dass er einige Sprüche im Film selbst improvisiert hatte.

In dem Moment fiel es David Harbour wie Schuppen von den Augen und er erkannte sich selbst in der Situation wieder: „[…] ich hatte diesen Vortex-Moment, in dem ich mein Leben vor meinen Augen sah“.

Lachend meinte David Harbour, dass er daraufhin von WoW wieder in sein Leben „zurückgekehrt sei“.

