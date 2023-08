„Dad“ aus Stranger Things spricht über seine Beziehung zu den Kinderstars – „Ich muss mit meinem Retterkomplex kämpfen“

David Harbour spielt in „Stranger Things“ Jim Hopper und übernimmt dort die Vaterrolle für Eleven. In einem Podcast berichtete er von der väterlichen Dynamik mit den Kinderstars in der Sci-Fi-Mysteryserie und der Verbindung zu seinem Leben außerhalb davon.

Stranger Things gehört zu den größten Erfolgen von Netflix und begeistert die Zuschauer mit einer packenden Mystery-Geschichte und einem Mix aus Horror und Coming-of-Age. Vor allem aber das charmante 80er-Jahre-Setting und die Dynamik zwischen den Charakteren tragen dazu bei.

Jim Hopper übernimmt in Stranger Things die Vaterrolle für Eleven. In einem Interview im Mai 2022 erzählte der Schauspieler David Harbour gegenüber der Los Angeles Times von dem enormen Erfolg, den seine Schauspielkollegin bereits in jungen Jahren hatte und stellt fest: Er habe Glück, weil es bei ihm erst im Alter von 40 Jahren so kam.

„Ich weiß, wie es ist, Freunde finden zu müssen“

David Harbour sprach in dem Interview über seine Rolle als Jim Hopper in Stranger Things und erzählt, seine Figur habe in der Serie eine „väterliche Dynamik mit Eleven entwickelt“ (via latimes.com).

Auf die Frage, ob er mit seiner Serien-Adoptivtochter Eleven (Millie Bobby Brown) auch abseits der Serie eine ähnliche Dynamik habe, sagt David Harbour, dass die Bindung abseits davon „nicht so eng“ sei.

In Stranger Things sei Eleven angewiesen auf Hopper, der sie bei sich aufnimmt und versorgt. Die Schauspielerin habe im echten Leben hingegen viele Menschen um sich herum, auf die sie angewiesen sei – dazu gehöre er aber nicht, sagt David Harbour im Interview.

„Ich empfinde sozusagen all die Gefühle, die Hopper fühlt. Und dann muss ich […] mit meinem eigenen Retterkomplex kämpfen.“, weil er sehe, womit die Kinder durch ihre Berühmtheit konfrontiert werden. Er glaubt, dass es schwer sei, mit dem enormen Erfolg in so jungen Jahren umzugehen:

Ich glaube, mit 11 Jahren extrem berühmt und so umschwärmt zu werden, ist für die Psyche wirklich schwer zu verkraften. Ich habe Glück, weil es bei mir erst mit 40 [Jahren] passiert ist. Also weiß ich, wie es ist, ins Einkaufszentrum zu gehen. Ich weiß, wie es ist, gemobbt und gedemütigt zu werden. Dass die Leute nicht denken, dass ich großartig bin. Ich weiß, wie es ist, Freunde finden zu müssen, und dass nicht die Leute einfach auf mich zukommen. Ich weiß nicht, ob sie dieses Gefühl jemals haben werden. David Harbour via latimes.com

Millie Bobby Brown zeigt Schattenseiten des Erfolgs auf

Wie alt waren die Kinderstars in der Serie? Bei der Premiere von Stranger Things war Millie Bobby Brown, die die Rolle der Eleven spielt, gerade mal 12 Jahre alt. In einem Instagram-Beitrag weist sie im Februar 2020 auf die Schattenseiten des Erfolgs in ihren jungen Jahren hin.

Dort schreibt sie:

Unsere Welt braucht Freundlichkeit und Unterstützung, damit wir Kinder wachsen und erfolgreich sein können. Die letzten paar Jahre waren nicht einfach, das gebe ich zu. Es gibt Momente, in denen ich frustriert bin über die Unwahrheiten, unangemessenen Kommentare, Sexualisierung und unnötigen Beleidigungen, die letztlich zu Schmerz und Unsicherheit für mich geführt haben. […] Lasst uns auf das konzentrieren, was verändert werden muss, und ich hoffe, dass euch dieses Video über die Dinge informiert, die hinter den Schlagzeilen und blinkenden Lichtern geschehen. Keine Sorge, ich werde immer einen Weg finden zu lächeln. Millie Bobbie Brown via Instagram

In der Zeit, in der David Harbour mit der Serie Stranger Things beschäftigt war, war er selbst Stiefvater geworden. Im Interview berichtet er, er glaube, dass sein „künstlerisches Leben und [sein] echtes Leben miteinander verbunden sind.“

In Stranger Things spielt er Hopper, der dieses junge Kind im Prinzip adoptiert. Und auch in „Black Widow“ spiele er einen Mann, der „irgendwie zwei junge Töchter aufgezogen hat, aber es nicht wirklich gut gemacht hat“, merkt er an. Dann habe er seine Frau getroffen und nun erziehe er tatsächlich zwei Stiefkinder.

Eine der beiden „Töchter“ in Black Widow ist Natasha Romanoff, gespielt von Scarlett Johansson. Mit ihrer Rolle in Black Widow habe die Schauspielerin abgeschlossen:

