Apple hat gerade einen „Fehler“ in Höhe von 400 Dollar mit einer E-Mail aus vier Sätzen behoben

Apple hat überraschend den Preis für ein Produkt gesenkt. Um den „Fehler“ zu korrigieren, hat man jetzt an die betroffenen Kunden eine Mail verschickt.

Um was für ein Produkt geht es? Anfang 2026 hatte Apple gleich zwei neue Monitore vorgestellt: Das Studio Display und das Studio Display XDR, mit denen man vor allem Profis ansprechen möchte. Entsprechend hoch ist auch der Preis: Immerhin startet der Preis für das XDR-Modell in Deutschland bei 3.499 Euro.

Besonders ärgerlich ist dann nur, wenn man 3.500 Euro investiert, nur um ein paar Wochen später feststellen zu müssen, dass der Preis um mehrere hundert Euro gesenkt wurde. Genau das ist jetzt passiert und Apple hat jedoch für die Kunden positiv reagiert.

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Apple senkt nachträglich Preis für teuren Monitor um 400 Euro

Was ist genau passiert? Das Unternehmen bot das Studio Display XDR mit zwei Ständeroptionen an: einem VESA-Halterungsadapter und einem, wie Apple es nennt, „neigungs- und höhenverstellbaren Ständer“. Beide Versionen hatten bis zu dieser Woche denselben Preis, doch dann senkte Apple den Preis für die Version mit dem VESA-Halterungsadapter um 400 Dollar.

So reagierte Apple: Das Unternehmen verschickte eine Mail mit 4 Sätzen an die Kunden, die das Studio Display XDR mit VESA-Halterung zum höheren Preis gekauft hatten, und teilte ihnen mit, dass ihnen 400 Dollar erstattet würden. In der E-Mail steht (via Fastcompany.com):

Vielen Dank für Ihren kürzlich getätigten Online-Einkauf im Apple Store. Apple hat kürzlich den Preis für das von Ihnen bestellte „Studio Display XDR“ – mit Standardglas und VESA-Halterungsadapter – gesenkt. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Ihnen die Differenz zwischen dem von Ihnen bezahlten Preis und dem neuen, niedrigeren Preis erstatten werden. Die aktuellsten Informationen zu Ihrer Bestellung finden Sie unter „Bestellstatus online“.

Das ist für alle Käufer erfreulich, die sich die teure Variante bestellt hatten und nun 400 US-Dollar zurückerhalten. Ob die Rückerstattung auch in Deutschland gilt, konnten wir nicht überprüfen. Die Preis-Unterschiede bestehen aber auch hier. Ihr müsstet aber eventuelle Erstattungen in eurer Bestellung einsehen können.

Ein damals 19-Jähriger legte sich mit Apple an und wurde später vom gleichen Unternehmen angestellt. Doch wegen einer E-Mail wurde er ein Jahr später wieder entlassen. Mehr dazu lest ihr direkt bei uns auf MeinMMO: Ein 19-Jähriger hackte ein iPhone, wurde von Apple eingestellt und schließlich entlassen, weil er nicht auf eine E-Mail antwortete