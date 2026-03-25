Ein 19-Jähriger hackte ein iPhone, wurde von Apple eingestellt und schließlich entlassen, weil er nicht auf eine E-Mail antwortete

Ein damals 19-Jähriger legte sich mit Apple an und wurde später vom gleichen Unternehmen angestellt. Doch wegen einer E-Mail wurde er ein Jahr später wieder entlassen.

Dieser Artikel erschien bereits im März 2025 in einer früheren Version auf MeinMMO. Er wurde auf Aktualität geprüft und für euch aufgefrischt.

Um wen geht es? Nicholas Allegra ist unter Hackern und im Internet vor allem unter dem Namen „Comex“ bekannt. Der damals 18-Jährige veröffentlichte 2010 einen sogenannten Jailbreak für das iPhone 4. Als Jailbreak bezeichnet man das Hacken eines Handys, um uneingeschränkten Zugriff auf das gesamte System zu erlangen. Hersteller versuchen, das in der Regel zu verhindern. Über Comex berichtete damals das englischsprachige Magazin Forbes.com.

„Comex“ nutzte zu dieser Zeit eine Schwachstelle in einer Safari-Bibliothek aus. Auf diese Weise konnte man den Jailbreak direkt im Safari-Browser ausführen.

Ein Jahr später veröffentlichte er JailbreakMe 3.0, das mehrere iOS-Geräte als Ziel hatte. Zu diesem Zeitpunkt glaubte die Community, dass Nicholas Allegra anderen iOS-Hackern um „Jahre voraus“ gewesen sein soll.

Anstellung bei Apple und Entlassung, weil er auf eine wichtige E-Mail nicht geantwortet hat

Anstellung bei Apple: Der junge Mann wurde von der Gründung von JailbreakMe zu einem Teil von Apple und zwar als „Remote-Praktikant“. Es ist nicht klar, was er für das Unternehmen gemacht hat und was seine Aufgaben gewesen sind. Doch nach genau einem Jahr war bereits Schluss. Seine Übernahme durch Apple basiert auf einer eigenen Aussage, da Apple zu Personalien grundsätzlich keine Angaben macht.

Warum endete das Verhältnis? Nach fast einem Jahr bei Apple gab Allegra 2012 auf Twitter bekannt, dass er nicht mehr bei Apple beschäftigt sei. In einer weiteren Nachricht erklärte er, dass er in diese Situation gekommen sei, weil er „vergessen hatte, eine E-Mail zu beantworten“. Bei der fraglichen E-Mail handelte es sich um ein Angebot zur Weiterbeschäftigung.



Das Praktikum war auf ein Jahr befristet und Apple fragte den Praktikanten offenbar per E-Mail um eine Bestätigung, ob er ein weiteres Jahr bei dem Unternehmen bleiben würde. Als das Unternehmen keine Antwort erhielt, beendete es den Vertrag des iPhone-Hackers und er war kein Praktikant mehr.

Kurze Zeit danach soll er ein Praktikum bei Google angefangen haben, davon berichtet zumindest erneut das englischsprachige Magazin Forbes.com. An Android will er nicht gearbeitet haben, denn Android war ihm immer zu langweilig im Vergleich zu Apple.

Ein anderer Hacker ging noch ein ganzes Stück weiter: Im Jahr 2019 fand ein Experte eine schwerwiegende Sicherheitslücke im Betriebssystem vom iPhone. Damit versuchte der damals 22-Jährige, Apple zu erpressen. Heute ist der Experte Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma: Ein 22-Jähriger hackte Tausende von iPhones und wollte Geld von Apple – Jetzt ist er Direktor einer Sicherheitsfirma