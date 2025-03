Ein Land hat gute Grafikkarten im Überfluss, doch ihr bekommt sie nur unter einer Bedingung

In Thailand sind die neuesten NVIDIA RTX 50-Grafikkarten zwar verfügbar, doch wer eine will, muss offenbar tief in die Tasche greifen – denn Händler verkaufen sie nur in Kombination mit einem vollständigen System.

Das behauptet zumindest ein Reddit-Nutzer, der seine Erfahrungen in einem Beitrag schildert. Laut darkshado34 sei der Einzelkauf einer RTX 5080 oder RTX 5090 nicht möglich – wer nur seine alte GPU ersetzen will, habe in Thailand aktuell schlechte Karten und müsse einen neuen Gaming-PC kaufen (via Reddit).

Was könnte hinter der Verkaufsstrategie stecken? Möglicherweise wollen die Händler mit dieser Praxis verhindern, dass GPUs sofort von Wiederverkäufern aufgekauft werden. Diese sogenannten Scalper kaufen begehrte Hardware oft in großen Mengen auf, um sie anschließend teurer weiterzuverkaufen, was zu künstlichen Verknappungen und Preissteigerungen führt.

Durch die Bindung der Grafikkarten an den Kauf eines kompletten Systems wird der Erwerb für Wiederverkäufer weniger attraktiv, da der finanzielle Aufwand steigt und der Gewinn sinkt.

Ein Widerspruch zum eigentlichen Konzept

Wie reagiert die Community? Die Meinungen gehen grundsätzlich auseinander. Einige Nutzer können die mögliche Strategie zum Schutz vor Scalpern nachvollziehen, die Logik dahinter wird dennoch hinterfragt. Besonders im Hinblick auf das durchschnittliche Monatseinkommen in Thailand scheinen teure Bundle-Angebote, die umgerechnet mehrere Tausend Euro kosten, wenig sinnvoll – wie Nutzer darkshado34 anmerkt.

Andere hingegen fühlen sich prinzipiell benachteiligt, insbesondere wenn sie lediglich ihre bestehende Hardware aufrüsten möchten, ohne in ein komplett neues System investieren zu wollen oder zu können. Wer also nur seine alte Grafikkarte austauschen möchte, hat offenbar schlechte Karten.

Nutzer 3cto hält die Praxis sogar für widersinnig, da sie dem Grundgedanken eines PCs widerspreche – nämlich der Möglichkeit, einzelne Komponenten gezielt aufzurüsten oder auszutauschen.

Was ist dran an der Geschichte? Die Berichte über diese Verkaufsstrategie stammen aus einem Reddit-Thread, der die Situation in Thailand schildert. Offizielle Bestätigungen durch Händler oder größere Tech-Medien gibt es bislang nicht. Ob es sich um eine landesweite Praxis oder nur um das Vorgehen einzelner Shops handelt, bleibt unklar.

Aktuelle Entwicklungen im GPU-Markt: Die genannte Verkaufsstrategie erscheint umso bemerkenswerter, da der weltweite GPU-Markt weiterhin von hohen Preisen und Lieferengpässen geprägt ist.

Die Einführung der NVIDIA RTX 5090 und 5080 hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Trotz hoher Preise ab 2.300 Euro für die RTX 5090 und 1.200 Euro für die RTX 5080 ist die Nachfrage ungebrochen hoch, was zu Lieferengpässen führt. Diese Situation nutzen Scalper weiterhin aus, um die GPUs zu überhöhten Preisen weiterzuverkaufen (via Boltwise).

Wer aktuell auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte ist, sollte genau hinschauen, welche Modelle das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Nicht jede teure GPU bringt auch den größten Leistungssprung.