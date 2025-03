Die RTX 5070 ist eine Enttäuschung für viele Tester und Spieler, jetzt hoffen alle auf eine Grafikkarte von AMD

Im besten Fall ist die RX 9070 XT daher gut verfügbar, im ärgerlichsten Fall gibt es die gleichen Probleme wie bei der RTX-5000-Reihe: wenig Bestand und hohe Preise für die wenigen verfügbaren Geräte. Und viele enttäuschte Spieler, die eine Grafikkarte kaufen wollten. Daher sagen auch viele Spieler: AMD, setz den Release der RX 9070 XT bitte nicht in den Sand (via Reddit.com ).

Die GeForce RTX 5070 von Nvidia startet am 6. März 2025 in den Handel, doch die ersten Tests fallen nur verhalten aus. Spieler zeigen sich ebenfalls wenig begeistert. Woran das liegt und warum jetzt viele auf eine Grafikkarte von AMD hoffen, lest ihr bei uns.

