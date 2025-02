Zum anderen ist unklar, wie groß der Bestand ist, den man am Ende wirklich kaufen kann. Im schlimmsten Fall kann man die RX 9070 XT nirgendwo kaufen und die wenigen Exemplare reißen sich gierige Scalper unter den Nagel, die dann die Modelle für den doppelten Preis kaufen. Bis richtige Spieler an eine Grafikkarte kommen, da können dann noch mal etliche Monate vergehen.

Was ist noch unklar? Zum einen ist noch unklar, wie gut die RX 9070 XT am Ende wirklich ist. Denn bei einer Presse-Vorstellung zeigt man seine Produkte in der Regel von der besten Seite. Es ist jedoch klar, dass sich AMD mit seiner RX 9070 XT an der GeForce RTX 5070 Ti orientiert.

Wie reagieren die Spieler? Viele Spieler schreiben im Chat „W“, was so viel wie „Win“ bedeutet: Für viele Zuschauer ist der vorgestellte Preis ein sehr gutes Zeichen. Andere schreiben: „AMD hat es wirklich getan“, und meinen damit, dass AMD die Grafikkarte wirklich für unter 600 US-Dollar vorgestellt hat. Mittlerweile wurde der Chat im Livestream deaktiviert und lässt sich nicht mehr einsehen.

Die deutschen Preise dürften jedoch höher liegen. In der Regel kosten die Grafikkarten in Deutschland dann 50 bis 100 Euro mehr. Die RX 9070 XT dürfte daher eher bei 700 Euro liegen, wenn sie denn verfügbar ist.

Die vergleichbare GeForce RTX 5070 Ti von Nvidia liegt bei 749 US-Dollar und ist damit bedeutend teurer. An dieser Grafikkarte will sich jedoch AMD mit seinem neuen Namensschema orientieren.

Was war das für ein Event? AMD hat auf seinem Gaming-Kanal auf YouTube seine neusten Grafikkarten der 9000er-Generation vorgestellt: Die RX 9070 XT und die RX 9070 . Außerdem hat man neue Features und andere Details präsentiert. Am spannendsten für viele Spieler war jedoch der Preis der neuen Grafikkarten. Und mit dem vorgestellten Preis hat AMD den Nerv vieler Spieler getroffen.

