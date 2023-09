Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Ich meine, PC-Spiele können so billig oder teuer sein, wie sie wollen. Für mich persönlich sind PC-Spiele die bessere Investition, auch wenn sie mehr Geld kosten. Man hat mehr Freiheit und eine viel viel viel größere Auswahl an Spielen für alle PCs.

Ich kann nicht glauben, dass wir eine Zeit erreicht haben, in der der am meisten hochgevotete Kommentar zu einem Beitrag bei “PC Master Race” lautet, dass man sich eine Konsole zulegen soll, es ist wirklich eine traurige Zeit für PC-Spieler.

Deswegen gibt es auch innerhalb der PC-Community Stimmen, die sich für den Kauf einer Konsole starkmachen: Wenn man ohnehin nur „ein paar Stunden“ in der Woche am PC zocken wolle und man nichts anderes machen würde, dann sei eine PS5 oder Xbox völlig ausreichend. Da seien die 500 Euro besser investiert, als wenn man 1.500 Euro in einen Computer steckt und dieser eh nur 3 Stunden in der Woche genutzt werde. Hail_Goku erklärt:

Was ist das Problem der Nutzer? Einige Spieler erklären auf reddit , dass PC-Gaming in den letzten Jahren immer teurer geworden wäre: Vor ein paar Jahren hätte man sich für 500 Euro noch einen Mittelklasse-PC zusammenstellen können und damit wären alle Spiele schaffbar gewesen.

Viele Spieler befürchten mittlerweile: In ein paar Jahren könnte PC-Gaming nicht mehr bezahlbar sein. Da wäre sogar eine PlayStation oder eine Xbox die bessere Option, denn da könne man wenigstens für wenig Geld Spiele in hohen Details genießen.

