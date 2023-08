PS Plus auf PS4 und PS5 wird in wenigen Tagen deutlich teurer – So viel müsst ihr ab September zahlen

PS Plus ist der Abo-Dienst auf der PS4 und PS5. Doch der wird ab Anfang September deutlich teurer. MeinMMO erklärt euch, was ihr wissen müsst.

Sony erhöht ab September 2023 die Preise für seinen Abo-Dienst auf der PS4 und PS5. Alle drei Abo-Modelle sind betroffen.

Wie viel ihr ab September zahlt und was sich nicht ändert, das lest ihr direkt in unserem Artikel.

Ab September zahlt ihr bis zu 30 Euro im Jahr mehr für euer „PS Plus“-Abo

Wie sehen die neuen Preise aus? Die Änderungen betreffen alle drei Abo-Modelle von PS Plus, PS Plus Essential, Extra und Premium (via blog.playstation.com):

PlayStation Plus Essential kostet dann für 12 Monate 71,99 Euro (vorher 59,99 Euro)

PlayStation Plus Extra kostet dann für 12 Monate 125,99 Euro (vorher 99,99 Euro)

PlayStation Plus Premium kostet dann für 12 Monate 151,99 Euro (vorher 119,99 Euro)

Ab wann steigen die Preise? Ab dem 6. September 2023 gelten die neuen Preise für PS Plus. Bis dahin gelten noch die alten Werte.

Muss ich direkt mehr zahlen? Nein, wenn euer aktuelles Jahresabo noch läuft, weil ihr etwa beim Prime Day zugeschlagen habt, dann ändert sich erst einmal nichts für euch. Die neuen Preise treten dann für euch in Kraft, sobald sich euer Abo erneuert und ihr wieder zahlen müsst.

Was ändert sich nicht? Die Preise für die Monats- und 3 Monats-Abos von PS Plus verändern sich nicht. Solltet ihr ohnehin PS Plus monatlich bezahlen, dann ändert sich nichts für euch. Im Vergleich zum Jahresabo ist das Monatsabo jedoch immer noch etwas teurer.

Ebenfalls gleich bleiben die Vorteile der verschiedenen Abo-Stufen. Ihr bekommt also auch weiterhin eure drei kostenlosen Spiele mit PS Plus Essential und könnt mit Extra und Plus auf eine umfangreiche Bibliothek von Spielen zugreifen.

PS Plus im Detail: Auf MeinMMO stellen wir euch alle drei Abo-Modelle noch einmal ausführlich vor. Alle Informationen rund um Ps Plus findet ihr in folgendem Artikel direkt auf MeinMMO:

