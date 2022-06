Nächste Woche ändert sich euer Abo bei PS Plus komplett – Das solltet ihr jetzt wissen auf PS4 & PS5

Der Abo-Service PlayStation Plus erlebt am 23. Juni seine bisher größte Änderung. Das Abonnement spaltet sich auf und fusioniert mit dem Streaming-Service PS Now. Es gibt dann 3 Angebote bei PS Plus mit unterschiedlichen Inhalten auf PS4 und PS5. Was ihr dazu wissen solltet, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Was passiert nächste Woche bei PS Plus? Am 23. Juni ändert sich der Abo-Service radikal. Statt eines einzelnen Angebotes könnt ihr PS Plus in 3 verschiedenen Stufen abschließen – jede höhere Stufe kostet etwas mehr, bringt aber auch mehr Services mit sich:

PS Plus Essential Basis-Angebot

PS Plus Extra Game-Pass mit vielen Spielen für PS4/PS5

PS Plus Premium Zusätzliches Streamingpaket



Die wichtigsten Infos zu den Inhalten der Pakete und was ihr bei eurem aktuellen Abo beachten solltet, sammeln wir für euch in einer kurzen Übersicht. Ihr könnt auch ein Blick in unser Video zum Thema werfen:

PS Plus: 3 neue Abos ab 23. Juni

Was bringen mir die Abos? Je mehr Geld ihr euer Abo anlegt, desto mehr Services liefern euch die Pakete. Kosten und Inhalt in der Übersicht:

PS Plus Essential

Kosten Monatlich: 8,99 € Vierteljährlich: 24,99 € Jährlich: 59,99 €

Inhalt 2 Spiele zum freien Download im Monat Exklusive Angebote im PS Store Cloud-Speicher für eure Spielstände Online-Multiplayer Share Play



PS Plus Extra

Kosten Monatlich: 13,99 € Vierteljährlich: 39,99 € Jährlich: 99,99 €

Inhalt 2 Spiele zum freien Download im Monat Exklusive Angebote im PS Store Cloud-Speicher für eure Spielstände Online-Multiplayer Share Play 400 Spiele zum Download (PS4/PS5)



PS Plus Premium

Kosten Monatlich: 16,99 € Vierteljährlich: 49,99 € Jährlich: 119,99 €

Inhalt 2 Spiele zum freien Download im Monat Exklusive Angebote im PS Store Cloud-Speicher für eure Spielstände Online-Multiplayer Share Play Game Trials bei manchen AAA-Spielen 400 Spiele zum Download (PS4/PS5) PS4-Spiele aus Extra-Paket streamen 340 Spiele zum Streamen PS3-Spiele nur zum Streamen PS1-, PS2-, PSP-Spiele zum Download und Streamen



Mit „Essential“ bekommt ihr das übliche Abo von PS Plus, wie ihr es bereits kennt. Die anderen Abos bringen euch mehr Services als die Basis-Version. Welches Abo sich für euch eignet, könnt ihr hier nachlesen:

Was passiert mit meinem alten Abo? Läuft euer normales Abo für PS Plus beispielsweise noch 6 Monate, dann verwandelt sich euer Service zu „PS Plus Essential“.

Ihr bekommt eine E-Mail mit den Infos zum neuen Abo, müsst aber nichts weiter beachten und könnt die Spiele aus dem Juni weiter in eurer Bibliothek abholen.

Spieler mit einem Abo beim Streaming-Service PS Now kommen in die Kategorie „PS Plus Premium“. Euer Service-Angebot verbessert sich durch die Umstellung.

Landet ihr bei den neuen Services im Essential-Abo, wollt aber auf ein höheres Abo umsteigen, dann ist das möglich. Ihr müsst dann jedoch eure komplette Rest-Laufzeit aufstocken – habt ihr noch 6 Monate Abo, müsst ihr die 6 Monate dann auf Extra oder Premium aufstocken.

Welche Spiele sind in den Abos enthalten? Die Liste für den deutschen Markt wurde noch nicht veröffentlicht. In Asien und Nordamerika sind die neuen Services jedoch schon online – hier findet ihr die Liste für die USA (via videogameschronicle.com).

Sobald die deutschen Spiele bekannt sind oder der Service online geht, findet ihr dazu auf MeinMMO weitere Infos.

Lasst uns bis dahin gern ein Kommentar da und erzählt uns, für welches Abo ihr euch entscheidet.