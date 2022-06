Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Was haltet ihr von den Gerüchten? Denkt ihr, da ist etwas dran? Würdet ihr einen Pro Controller für die PS5 kaufen, oder habt ihr noch gar keine Konsole ergattern können? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Was sagen die Fans? Einige der Kommentare möchten wir euch an dieser Stelle entsprechend wiedergeben. Sie stammen aus einem reddit-Thread zum Thema:

Was sagt der Leak? Laut dem Insider arbeitet Sony bereits seit längerer Zeit an einem „wirklich professionellen Controller“ für die PlayStation 5, der laut ihm in den kommenden Wochen auch offiziell vorgestellt werden soll.

Wo kommen die Infos her? Die gesamten Informationen stammen von der Website tryhardguides . Der verantwortliche Autor, Tom Henderson, behauptet, dass ihm ein Insider Informationen und Bilder des neuen PS5 Controllers hat zukommen lassen. Tom Henderson hat bereits in der Vergangenheit viele richtige Informationen geleakt, dennoch sind die Infos, wie immer bei Leaks, mit Vorsicht zu genießen.

Insert

You are going to send email to