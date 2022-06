PS5 vs Xbox Series X – Welche Konsole soll ich kaufen?

Xbox Series X oder PS5, was ist besser? Viele User dürften sich die Frage stellen. Wir erklären euch, ob ihr euch eine PlayStation oder doch eher eine Xbox kaufen solltet.

Mit PS5 und Xbox Series X könnt ihr seit 1,5 Jahren zwei leistungsfähige Konsolen kaufen. Doch welche Konsole soll ich mir kaufen, wenn ich mich für eine davon entscheiden muss?

MeinMMO erklärt euch die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von PS5 und Xbox Series X. Außerdem erfahrt ihr, für welche Konsole ihr euch am Ende entscheiden solltet.

Xbox vs PS5: Aussehen, Design und Aufbau

Wie sieht die Xbox aus? Die Xbox Series X setzt beim Design auf eine Kubus-Form und auf die Farbe Schwarz. Bei der kleinen Xbox Series S setzt Microsoft auf ein weißes Design. Die Xbox Series X bietet ein Laufwerk, in der Series S ist keins verbaut. Die Xbox Series X ist rund 30 Zentimeter hoch und in der Länge und Tiefe jeweils 15,1 cm. Die Xbox Series X ist damit fast doppelt so groß wie die Xbox One.

Wie sieht die PS5 aus? Die PS5 gibt es nur in einem weißen Design und ist die aktuell größte Konsole auf dem Markt. Denn mit ihrer Höhe von 39 Zentimetern ist sie deutlich höher als die Xbox Series X und ist auch etwas schwerer. Bei der Länge und Tiefe hat sie eine Größe von 10,4 und 26 Zentimetern.

Das Design der PS5 ist hochumstritten und nicht allen Gamern gefällt es. Mittlerweile hat Sony auch bunte Sideplates für die PS5 vorgestellt, womit ihr die PS5 personalisieren könnt. Die Digital Edition der PS5 ist ebenfalls weiß, hat aber kein Laufwerk verbaut.

Den Unterschied zwischen PS5 und PS5 Digital könnt ihr in unserem ausführlichen Guide nachlesen.

Hier einmal ein Überblick aller Maße und Gewichte der genannten Konsolen:

Einheit Xbox Series X PlayStation 5 PlayStation 5 Digital Xbox Series S Maße in cm 30,1 x 15,1 x 15,1 39 x 10,4 x 26 39 x 9,2 x 26 27,5 x 6,5 x 15,1 Gewicht 4,4 kg 4,5 kg 3,9 kg 1,9 kg

Specs und Hardware

Was bietet die Xbox Series X? In der Xbox Series X ist ein AMD-Prozessor mit Grafikchip verbaut. Der Prozessor taktet mit 3,8 GHz und der Grafikchip kommt auf eine Rohleistung von 12 Teraflops. Dazu kommen 16 GB Arbeitsspeicher und eine 1 TB SSD mit einer Schreibleistung von 2,4 GB/s. Die Xbox Series X unterstützt sowohl Full-HD, WQHD-, 4K- als auch 8-K-Auflösung. Die Xbox Series X bietet euch maximal WQHD (1440p).

Praktisch ist, dass ihr an der Xbox Series X auch noch eure alten Xbox-Controller weiter verwenden könnt. Denn Microsoft hat den Controller für die neue Konsole nur leicht überarbeitet. Die besten Controller für Xbox Series X und Xbox One könnt ihr daher auch weiterhin an der Xbox Series X nutzen.

Was bietet die PS5? In der PS5 ist ebenfalls ein AMD-Prozessor mit Grafikchip verbaut. Der Prozessor taktet mit 3,5 GHz. Der Takt kann jedoch von der Hardware gesteuert werden. Der Grafikchip bietet eine Rohleistung von 10,3 Teraflops und ist auf dem Papier damit weniger potent als die Xbox Series X. Ein Entwickler hatte aber erklärt, dass die Teraflops bei der PS5 nicht so wichtig sind. Dazu kommten 16 GB Arbeitsspeicher und eine 825 GD SSD mit einer Schreibleistung von 5,5 GB/s.

Im Gegensatz zu Microsoft hat Sony der PS5 einen neuen Controller verpasst, den DualSense-Controller für die PS5. Der unterscheidet sich stark vom alten DualShock-4.

Der neue DualSense (links) und der alte DualShock 4 (rechts).

Die PS5 unterstützt sowohl Full-HD, 4K- als auch 8-K-Auflösung. WQHD-Auflösung bietet die PS5 jedoch nicht.

Was sind TeraFlops und was bringen sie mir als Gamer?

Was bieten beide Konsolen? Sowohl auf der PS5 als auch der Xbox Series X werden Auflösungen bis zu 8K unterstützt. In beiden Konsolen ist außerdem ein optisches 4K HD BluRay-Laufwerk verbaut. Beide Konsolen bieten euch Hardware-beschleunigtes Raytracing, da sowohl PS5 als auch Xbox auf den gleichen Chip von AMD setzen.

Xbox Series X vs PS5 im Vergleich:

Xbox Series X PS5 Prozessor (CPU) AMD Zen 2 (8 Kerne, 3,8 GHz) AMD Zen 2 (8 Kerne, 3,5 GHz, variable Taktrate) Leistung des Grafikchips (GPU) 12,0 Teraflops 10,3 Teraflops Festplattenspeicher 1 TB SSD (2,4 GB/s) 825 GB SSD (5,5 GB/s) Arbeitsspeicher (RAM) 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Bildrate bis 120 Hz, Variable Rate Shading bis 120 Hz, variable Refresh Rate Auflösung bis 4K (nativ oder hochskaliert), Unterstützung für 8K bis 4K (hochskaliert), Unterstützung für 8K

PlayStation 5 vs Xbox: Welche Spiele?

Welche Spiele bietet die Xbox? Die Xbox bietet wenige Exklusivtitel, darunter Starfield, welches nicht für die PS5 erscheinen wird. Die größte Stärke der Xbox Series X ist der Xbox Game Pass Ultimate. Enthalten sind viele Top-Titel direkt zum Release, aber auch kleinere Spiele von Indie-Studios. Insgesamt habt ihr Zugriff auf mehrere hundert Spiele und das für knapp 13 Euro im Monat.

Mit einem Trick könnt ihr beim Game Pass richtig Geld sparen. Den Game Pass und viele Xbox-Spiele könnt ihr jedoch auch auf dem PC spielen, Microsoft setzt bei den wenigsten Spielen auf eine Xbox-Exklusivität.

Welche Spiele bietet die PS5? Viele Spiele wie „God of War“, „The Last of Us“ oder die Serie „Ratchet & Clank“ erscheinen zuerst für die PlayStation und bleiben lange exklusiv. Doch mittlerweile geht Sony auch hier offener vor und es erscheinen mehr Titel für den PC. Fest steht jedoch, dass ihr viele Spiele weiterhin nur exklusiv auf der PS4 und PS5 zocken könnt. Für neue PS5-Spiele reicht der PS4-Controller auch nicht mehr aus, ihr benötigt für PS5-Spiele zwingend einen neuen DualSense-Controller.

Die 7 besten MMORPGs auf PS4, PS5 & Xbox, die Ihr 2022 spielen könnt

PS5 und Xbox Series X: Abwärtskompatibilität

Wie ist es bei der Xbox? Microsoft ist hier deutlich offener als Sony. So bietet die Xbox Series X offiziell Abwärtskompatibilität zu vielen Titeln für Xbox 360, Xbox und Xbox One. Ihr könnt daher auch sehr alte Spiele auf eurer neuen Xbox spielen. Die Xbox emuliert dann die Laufzeitumgebung der alten Generation. Ihr könnt also etwa das Xbox-exklusive „Fable 2“ auch noch auf der Xbox Series X spielen.

Tipp: Einige abwärtskompatible Spiele stehen nicht mehr zum Verkauf zur Verfügung. Wenn Ihr ein abwärtskompatibles Spiel auf der Xbox 360 gekauft habt oder über eine Spiele-DVD verfügt, dann könnt Ihr diese Games auch auf der Xbox Series X|S-Konsole spielen. Auf der Series S funktionieren nur digitale Spiele.

Wie ist es bei der PS5? Offiziell abwärtskompatibel sind auf der PS5 nur Spiele aus der PS4-Ära. Eine handvoll Spiele funktioniert nicht. Eure alten PS3-Spiele könnt ihr nicht auf der PS5 spielen. Über PlayStation Now und zukünftig auch mit dem neuen PS Plus könnt ihr jedoch alte PS1- und PS2-Spiele auf der PS4 und PS5 streamen.

Die wichtigsten Fragen zur Abwärtskompatibilität bei der PS5 erklären wir euch hier:

PS5: Die 10 wichtigsten Antworten zu Abwärtskompatibilität

Preis

Was kostet die Xbox Series X? Für die Xbox Series X zahlt ihr offiziell 499 Euro. Für die Xbox Series S ohne Laufwerk zahlt ihr nur 299 Euro.

Die Xbox-Konsolen könnt ihr jedoch auch im Abo mit dem Xbox Game Pass kaufen. Hier zahlt ihr anstatt des Vollpreises über 24 Monate lang monatlich 24,99 Euro (Xbox Series S) oder 32,99 Euro (Xbox Series X).

MeinMMO erklärt euch, wie Xbox All Access genau funktioniert und ob sich das Angebot lohnt.

Was kostet die PS5? Für die PS5 mit Laufwerk zahlt ihr 499 Euro. Für die Digital Edition, also die Version ohne Laufwerk, zahlt ihr 399 Euro. Ein Abo-Modell mit der Konsole bietet Sony bei der PS5 nicht an. Hier müsst ihr euch Konsole und PS-Plus-Abo separat kaufen.

Modell Preis Xbox Series X 499 Xbox Series S 299 PS5 499 PS5 Digital Edition 399

PS5 vs Xbox Series X: Welche ist die beste Konsole für euch?

Das spricht für die Xbox Series X: Auf dem Papier ist die Xbox Series X aktuell die schnellste Konsole auf dem Markt. Mit dem Game Pass Ultimate habt ihr Zugriff auf hunderte Spiele. Solltet ihr nur den Game Pass nutzen wollen, dann bietet Microsoft mit der Series S ein unschlagbar günstiges Angebot, wenn ihr Next-Gen haben wollt. Mit Dolby Vision unterstützt die Xbox auch eine Technik, die die PS5 nicht im Angebot hat.

Wir verraten euch, für wen sich der Kauf einer Xbox Series S lohnt

Neben dem Game Pass bietet die Xbox Series X wenige exklusive Titel. Denn viele Spiele könnt ihr auch problemlos auf dem PC spielen.

Pro theoretisch leistungsstärkste Konsole

alle Xbox-Spiele auf Next-Gen spielbar

Game Pass mit hunderten Spielen

Series S sehr günstig

BluRay-Player unterstützt Dolby Vision Contra wenig Exklusivtitel für die Xbox

weniger moderne Anschlüsse auf der Rückseite

SSD-Speicher langsamer als bei der PS5

Das spricht für die PS5: Auf der PS5 habt ihr jede Menge exklusive Spiele, die ihr nur auf der PlayStation spielen könnt. Sony wird auch weiterhin exklusiv für die PS5 veröffentlichen. Mit dem DualSense bietet die PS5 auch einen Controller mit einzigartigen Funktionen, die es auf der Xbox nicht gibt.

Der SSD-Speicher der PS5 ist außerdem sehr schnell, ist jedoch kleiner als bei der Xbox. Solltet ihr viele Spiele installieren wollen, müsst ihr euch früher oder später eine neue SSD für eure PS5 kaufen. Das Design der PS5 ist zusätzlich sehr groß und passt nicht in jeden TV-Schrank.

Pro Viele exklusive Spiele

einzigartiger DualSense-Controlle

sehr schneller SSD-Speicher

PS5 ohne Laufwerk gleiche Performance wie mit Laufwerk Contra Weniger Speicherplatz als auf der Xbox verfügbar

sehr großes Design

fehlende Unterstützung von WQHD.

PS5 oder Xbox?

Warum eine Xbox kaufen? Auf der Xbox Series X seid ihr dank Spiele-Abo sehr flexibel und könnt hunderte Spiele ohne Aufpreis spielen. Das ist vor allem praktisch, wenn ihr viele Spiele ausprobieren wollt und euch nicht festlegen wollt oder könnt. Die Series S lohnt sich obendrein auch als Zweitkonsole, wenn ihr nicht mehr als 300 Euro für eine Konsole ausgeben möchtet und nur streamen wollt.

Vorschau Produkt Bewertung Preis Xbox Series X* Aktuell keine Bewertungen 542,87 EUR

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Warum eine PS5 kaufen? Wollt ihr immer die aktuellen AAA-Titel von Sony haben und könnt nicht auf Serien wie „The Last of Us“ oder „Ratchet & Clank“ verzichten, dann ist die PS5 die bessere Wahl für euch. Solltet ihr viele PS4-Spiele im Schrank haben, dann solltet ihr zur Version mit Laufwerk greifen.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Bei uns im PS5-Ticker auf MeinMMO halten wir euch übrigens tagesaktuell auf dem Laufenden, wo ihr eine PS5 kaufen könnt. Auch über Xbox-Drops informieren wir euch.

Wenn euch die Entscheidung egal ist: Abschließend lässt sich sagen, dass sich die Konsolen einander wenig tun. Denn die meisten Spiele erscheinen sowohl für die Xbox als auch für die PS5. Spiele wie „Assassin’s Creed Valhalla“oder die „Call Of Duty“-Serie könnt ihr problemlos auf beiden Konsolen spielen. Viele Games haben mittlerweile auch Crossplay (Spielen zwischen Xbox, PS5 und PC) im Angebot. Nur bei Exlusiv-Titeln hat die PS5 leicht die Nase vorn.

Weitere Empfehlungen: Ihr habt euch für eine Next-Gen-Konsole entschieden, habt aber noch nicht den passenden Fernseher? Dann schaut doch einmal in unsere Kaufberatung rund um 4K-TVs. Hier erklären wir euch, was ihr beim Kauf eines Fernsehers für eure PS5 oder Xbox beachten müsst:

4K TV für PS5 & Xbox Series X: Welchen Gaming-Fernseher soll ich kaufen?