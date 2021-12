Sony stellt endlich für die PS5 bunte Platten vor – Das müsst ihr wissen

Was denkt ihr? Freut ihr euch über die Möglichkeit, bunte Seitenplatten für eure PS5 zu erwerben, damit ihr endlich keine weiße Konsole mehr haben müsst? Oder interessieren euch die neuen Farben nicht? Erzählt es uns in den Kommenatren!

Um Sideplates gibt es bereits länger Diskussionen innerhalb der Community. So im Fall von Customize My Plates, das von Sonys Anwälten dazu gezwungen wurde, den Verkauf von bunten Sideplates aufzugeben . Hier hatte Sony damit argumentiert, dass die farblichen Sideplates wie die PS5 geistiges Eigentum von Sony seien und man gegen die Firma vorgehen wolle, sobald die Platten in den Handel kommen würden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ab wann kann man die kaufen? Sony hatte in seinem Blog erklärt, dass die Seitenplatten ab Januar 2022 in Deutschland erhältlich sein sollen. Der Preis soll bei rund 55 US-Dollar liegen:

Sony hat für die PS5 bunte Seitenplatten vorgestellt. Damit erfüllt man einen großen Wunsch der User, die absolut keinen Gefallen am weißen Design der PS5 finden können. MeinMMO erklärt euch, was ihr wissen müsst.

Insert

You are going to send email to