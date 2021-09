Sony will für die PS5 haufenweise neue Features bringen – 6 Funktionen wünschen sich Fans am meisten

In einem Interview hat Sony jetzt erklärt, dass man tausende Ideen für die PS5 habe und bereits an neuen Features arbeite und man Userwünsche erfüllen wolle. MeinMMO stellt euch die am meisten gewünschten Features vor.

Der offizielle PlayStation-Blog hatte Hideaki Nishino, den Vizepräsident für Platform Experience bei PlayStation, interviewt (via blog.playstation.com). Nishino ist unter anderem für System-Software und die PlayStation-Funktionen zuständig. Er kümmert sich mit seinem Team um die grundlegenden Funktionen, damit ihr auf der PS5 zocken könnt.

Was sagt er? In dem Interview erklärt er, dass man aus der Entwicklung der PS4 viel gelernt habe und auch gemerkt habe, welche Funktionen unter den Usern besonders beliebt seien.

Wir wissen, was am meisten akzeptiert wird und am beliebtesten ist; welche Funktionen nicht genutzt werden. Wir hatten also vor dem Start der PS5 eine riesige Liste von Dingen, die wir machen wollten. Eigentlich haben wir davon geträumt, alles zu machen.

Auf diese Weise habe man viele Funktionen für die PS5 entworfen und würde immer noch an vielen Features arbeiten. Dabei würde man auch auf die Wünsche der Fans eingehen. So erklärt er:

Wir schreiben nicht nur unsere gewünschten Funktionen auf. Wir arbeiten für die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir wollen das Problem wirklich auf eine angenehme Art und Weise lösen. Das ist unsere zentrale Leidenschaft. Wir sind für die PlayStation da.

Und unter den derzeitigen und zukünftigen PlayStation-Usern gibt es genügend Dinge, die man sich aktuell noch wünscht. Viele hoffen weiterhin darauf, dass Sony einige fehlende Features auch auf die PS5 wieder zurückbringen könnte. Andere hoffen bereits darauf, dass die Leaks stimmen und Sony bereits an einer PS5 Pro arbeite.

Diese 6 Features wünschen sich PlayStation-Fans am meisten

Auf reddit und anderen Seiten gibt es etliche User, denen einige Features auf der PlayStation 5 fehlen, die es noch auf der alten PS5 gegeben hatte (via reddit.com). Neben vielen Detailverbesserungen wünschen sich die User vor allem eine handvoll größerer Features:

Unterstützung von WQHD-Auflösung (1440p)

Eigene Ordner auf der PlayStation 5 für Spiele, Musik und Co.

Manueller Check nach Spiel-Updates. Das war auf der PS4 noch möglich.

Save-Games oder Spieldaten auf einem USB-Stick speichern zu können.

Möglichkeit, Spiele oder Demos aus der Bibliothek entfernen zu können.

Themen für die PS5

Zumindest mit dem September-Update hatte Sony einige neue Verbesserungen auf die Konsole gebracht und vor allem ein gefordertes Feature freigeschaltet.

6 Einstellungen auf der Xbox, PS4 und PS5, die ihr unbedingt ausschalten solltet

Das PS5-Update im September brachte Verbesserungen und SSD-Support

Im September hatte die PS5 jede Menge Verbesserungen und neue Funktionen erhalten. So hat Sony einige Menüs angepasst und ihr seht jetzt PS5- und PS4-Spiele getrennt auf eurer Next-Gen-Konsole. Außerdem könnt ihr die Menü-Leiste (Control Center) jetzt nach euren Wünschen einstellen.

Welches Feature wünscht ihr euch am meisten oder seid ihr mit den Funktionen der PS5 zufrieden und habt euch eigentlich nur die Erweiterung des PS5-Speichers gewünscht?

Falls ihr den Speicher eurer PS5 erweitern wollt, hier stellen wir euch alle wichtigen Infos rund um das Upgrade vor:

PS5-Speicher erweitern – Das solltet ihr wissen