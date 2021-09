Ihr sucht weitere sinnvolle Tipps für eure PlayStation und wollt wissen, auf was ihr bei euer neuen Next-Gen-Konsole beachten müsst, bevor ihr die neusten PS5-Exklusives zockt? Dann schaut in unseren Überblick mit den wichtigsten Tipps rund um die PlayStation 5.

Was ist das? Auf der PlayStation 5 könnt ihr in so ziemlich allen Spielen Trophäen sammeln. Sobald ihr eine Trophäe freischaltet, speichert die Konsole automatisch ein Video von der Trophäe.

So könnt ihr es deaktivieren: Ihr geht in das Menü des Xbox-Stores und wählt ihr die Einstellungen. Hier deaktiviert ihr dann den Haken bei Autoplay-Videos.

So könnt ihr es deaktivieren: Ihr geht im Menü eurer Xbox One unter Einstellungen, daraufhin zum Punkt Voreinstellungen und dort schaltet ihr „Spiele mit Game DVR aufzeichnen“ ab.

Darum solltet ihr DVR-Spielaufnahmen abschalten: Unter einigen Usern gibt es die Kritik, dass DVR die Performance in einigen Spielen belasten solle. Bestätigen können wir das nicht. Solltet ihr jedoch nach Möglichkeiten suchen, die Performance auf euer Xbox One zu verbessern, dann ist das eine Möglichkeit.

Was ist das? Hierbei handelt es sich um eine Funktion, welche besondere Momente auf eurer Xbox One speichert und automatisch mit euren Freunden teilt.

So könnt ihr es deaktivieren: Ihr geht auf der Xbox Series X auf „Meine Spiele“ und wechselt in die Spieleinstellungen. Hier könnt ihr dann unter Kompatibilitätsoptionen Auto HDR abschalten.

Was ist das? Auto-HDR verbessert mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz die Ausleuchtung von Spielen. Das Feature funktioniert auch für ältere Titel. Auch unter Windows 10 könnt ihr Auto-HDR verwenden . Wer Auto-HDR verwenden will, braucht auch einen HDR-fähigen Monitor.

