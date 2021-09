Was denkt ihr? Wartet ihr auch auf ein offizielles PS5-Design oder reicht euch das weiße Design? Oder seid ihr überhaupt froh, wenn ihr eine PS5 kaufen könnt? Schreibt es uns in den Kommentaren!

Darum wäre ein schwarzes Design wichtig: Mit einem möglichen Design könnte Sony viele User ansprechen, die mit dem weißen Design nicht zufrieden sind. Mit austauschbaren Seitenplatten (Backplates) in Schwarz könnte man User überzeugen, die bereits eine PS5 in Weiß gekauft haben.

Den Usern gefällt die Design-Entscheidung Sonys nicht oder sie passt einfach nicht in ihr Wohnzimmer. Einige User gehen sogar noch einen Schritt weiter, indem sie die Konsole in einem Schrank verschwinden lassen, damit man sie nicht den ganzen Tag sehen müsse.

Die Ankündigung einer schwarzen Variante weckt nun die Hoffnungen, dass Sony in Zukunft nicht nur schwarzes Zubehör, sondern auch die Konsole in einem neuen Design anbieten werde.

Dabei handelt es sich nicht um das erste Zubehör, welches Sony im schwarzen Design vorgestellt hat. Auch einen DualSense-Controller hat Sony bereits in Schwarz veröffentlicht. Sony selbst schreibt dazu, „der neue Look des Pulse 3D-Headsets entspricht dem gleichen Farbschema wie der DualSense Midnight Black Wireless Controller.“

Das ist jetzt passiert: Sony hat jetzt offiziell das Pulse 3D Wireless Headset in Midnight Black vorgestellt. Bisher gab es das offizielle PS5-Headset nur in Weiß.

Ihr habt eine PS5 und stört euch an dem weißen Design und versteckt deswegen eure Konsole immer im Schrank unter eurem Fernseher? Nun gibt es zumindest Hoffnung, dass Sony in Zukunft auch ein schwarzes Design bringen könnte. Zumindest immer mehr Zubehör könnt ihr im schwarzen „Midnight Black“-Design erwerben.

Sony hat ein neues Gaming-Headset für die PS5 in schwarz vorgestellt: Jetzt hoffen einige Fans darauf, die PS5 bald in schwarz kaufen zu können. Denn eine PS5 Black Edition wünschen sich weiterhin viele Fans.

Insert

You are going to send email to