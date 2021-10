Händler provoziert mit schwarzen Sideplates für PS5 – Jetzt reagiert Sony

Viele Fans wünschen sich schwarze Sideplates für ihre PS5-Konsolen, doch Sony hat in der Vergangenheit den Verkauf durch Drittanbieter unterbunden. Einer solchen Stores ging so weit, dass sie den Publisher mit ihrem Verkauf provoziert haben. Nun reagiert Sony darauf.

Was sind das für Siteplates? Aktuell ist die PS5 ausschließlich in Weiß erhältlich. Doch die weißen Seitenabdeckungen der Konsole, die sogenannten Faceplates oder Sideplates, sind einfach austauschbar. Sony hatte in einem Video selbst gezeigt, wie man die PS5 auseinander nehmen könne.

Aus diesem Grund hatten verschiedene Anbieter angefangen, bunte Seitenplatten in ihr Sortiment aufzunehmen. Denn das ausgefallene Design der PS5 gefällt bei Weitem nicht jedem Käufer der Konsole. Ein Hersteller ist jetzt jedoch etwas zu weit gegangen und Sony hat reagiert.

Das hatte der Hersteller gemacht: Auf der Seite des Herstellers dbrand konnten man vor einigen Monaten noch neben verschiedenen schicken Sideplate-Designs auch jede Menge Seitenhiebe gegen Sony begutachten. Da hieß es zum Beispiel, man verdiene den Nobelpreis, da man Sonys “monumentale Erfolge in schlechtem Design” behoben habe.

In den Beschreibungen der Sideplate-Angebote für die PS5 hatte dbrand sich über Sony lustig gemacht und den Publisher zu einer Klage provoziert. Auch auf Twitter hatte der Hersteller gegen Sony gewitzelt. So hatte dbrand ein Foto von einer Platte veröffentlicht und dazu geschrieben: „Holt euch eure [Platte], bevor Sonys Anwälte es tun.

Sony reagiert auf die Provokationen des Herstellers

So reagiert Sony jetzt: Das Team von dbrand hat auf reddit einen Brief von Sony gepostet (via reddit.com) In dem Brief fordern die Anwälte von Sony dbrand auf „unverzüglich und dauerhaft alle Marketing- und Werbemaßnahmen für Faceplates mit der Produktkonfiguration der PS5-Faceplates von SIE oder einer ähnlichen Produktkonfiguration einzustellen, einschließlich und ohne Einschränkung aller Faceplates, die derzeit auf dbrand.com zum Verkauf angeboten werden.“

Konkret geht es hier um die Verletzung von geistigen Eigentumsrechten, denn das Produktdesign der PS5 ist geschützt und nur mit der Erlaubnis von Sony dürfen Hersteller Backplates und weiteres Zubehör für die PS5 herstellen. So eine Erlaubnis hatte Sony jedoch dbrand nicht erteilt.

Die Antwort der Hersteller auf reddit ist insgesamt wenig freundlich: Man könne das Verhalten von Sony nicht nachvollziehen, da man schließlich nur Backplates anbiete und man für Sony kein Verlustgeschäft sei. Denn wer eine Backplate verwenden wolle, brauche weiterhin zwingend eine PS5:

Anstatt sie zu beantworten, kommen wir lieber gleich zur Sache: Wir haben uns entschieden, den Forderungen der Terroristen nachzugeben… Vorerst. (via reddit.com)

Wenn ihr aktuell auf die offizielle Seite von dbrand geht, dann werdet ihr feststellen, dass die PS5-Plates von dort tatsächlich verschwunden sind. Stattdessen findet sich dort eine lange Liste aller Artikel, die zu dem Thema veröffentlicht wurden.

Hersteller von Sideplates haben keine einfache Situation

Die Diskussion um dbrands ist übrigens nicht der erste Fall, wo Sony gegen Hersteller von solchen Sideplates vorgeht. Denn die Hersteller, die bunte Platten für die PS5 anbieten, treffen den Nerv vieler User, die von dem weißen Design der PS5 nicht begeistert sind.

So beispielsweise im Fall von Customize My Plates, das von Sonys Anwälten dazu gezwungen wurde, den Verkauf von bunten Sideplates aufzugeben. Hier hatte Sony damit argumentiert, dass die farblichen Sideplates wie die PS5 geistiges Eigentum von Sony seien und man gegen die Firma vorgehen wolle, sobald die Platten in den Handel kommen würden.

Die Reaktion von Sony ist daher auch in diesem Fall wenig verwunderlich. Denn die Firma hinter der PS5 war bisher immer konsequent gegen alle Angebote wie Backplates oder schwarze Designs für die PS5 vorgegangen.

Was denkt ihr? Hat der Anbieter es übertrieben und musste Sony reagieren oder haltet ihr Sonys Vorgehen für falsch? Erzählt es uns in den Kommentaren.