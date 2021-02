Händler provoziert Sony mit Sideplate-Angebot für PS5 – „Los, verklagt uns!“

Es bleibt abzuwarten, wie Sony auf diese provokante Werbung reagiert. Es ist aber durchaus denkbar, dass auch in diesem Fall wieder Anwälte zum Zuge kommen und der Händler sein Produkt bald wieder offline nehmen muss. Wie bereits in einem weiteren Fall, bei dem schwarze Sideplates angeboten wurden .

Nun wagt mit DBrand ein weiterer Händler den Versuch und bietet schwarze Custom-Sideplates für die PS5 an – in einem schicken Matt-Ton. Wohlwissend, dass rechtliche Konsequenzen drohen könnten, macht sich DBrands dabei sogar noch über Sony lustig.

Sony hatte da allerdings ein Wörtchen mitzureden und ging gegen die Händler vor. So beispielsweise im Fall von Customize My Plates, das von Sonys Anwälten dazu gezwungen wurde, den Verkauf von bunten Sideplates aufzugeben . Offenbar verstoßen die Custom-Sideplates gegen Patente. Als CMP startete die Firma dann sogar einen zweiten Versuch .

Darum geht es: Aktuell ist die Playstation 5 nur in weiß erhältlich. Allerdings sind die Sideplates der Konsole leicht auszutauschen. Da Sony bisher keine anderen Varianten anbietet, haben in der Vergangenheit Third-Party-Hersteller versucht, eigene Farbvariationen auf den Markt zu bringen – besonders begehrt sind dabei offenbar schwarze Seitenverkleidungen.

