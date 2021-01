Die neue PlayStation 5 erschien komplett in Weiß, was nicht jedem Fan gefiel. Der Händler SUP3R5 hat nun eine Retro-Version der Konsole in Schwarz angefertigt und wird sie noch in dieser Woche verkaufen. Dabei handelt es sich um eine komplette Konsole. Allerdings müsst ihr dafür auch mehr bezahlen.

Was ist das für eine Konsole? Die PS5 im Retro-Stil kommt komplett in Schwarz und soll an die alte PS2 angelehnt sein. Neben der farblichen Anpassung gibt es auch ein angepasstes Logo, sowie einen komplett überarbeiteten Controller im gleichen Stil.

Bei diesem Angebot handelt es sich um komplette Konsolen, die ab dem 8. Januar bestellt werden können und die dann im „späten Frühling“ verschickt werden sollen.

Die Anpassungen haben jedoch ihren Preis.

Die schwarzen Konsolen gibt es ab 649 Dollar zu kaufen, mit Laufwerk zahlt ihr sogar 749 Dollar.

Der Shop SUP3R5 liefert auch nach Deutschland und anderen Ländern in Europa. Ob zusätzliche Versandkosten anfallen, ist jedoch nicht bekannt.

Zudem wird es nur 304 Konsolen dieser Art geben. Wie auch bei den anderen Angeboten rund um die PS5 müsst ihr also wahnsinnig schnell sein. Hier geht’s zum Shop von SUP3R5.

Wird es 2021 leichter, eine PS5 zu kaufen? Neue Nachricht gibt Hoffnung

Wie werden die Änderungen vorgenommen? Der Händler beschreibt auf seiner Seite, dass jede Konsole von Hand überarbeitet wird. Zum Einsatz kommen dabei Handschuhe, sodass die Konsole keine Fingerabdrücke oder Fettflecken aufweisen wird.

Während bei der Konsole vor allem äußerlich gearbeitet wird, muss der DualSense-Controller aufgeschraubt werden. Dadurch verfällt die Garantie von Sony. Auch das müsst ihr bei dem Kauf bedenken.

Die Konsole jedoch behält ihre Garantie.

Wer übrigens nur Interesse am Controller hat, kann diesen einzeln erwerben. SUP3R5 bietet den Controller ohne Garantie für 99 Dollar an. Davon wird es zusätzlich 500 Einheiten geben.

Wunsch nach schwarzer Konsole ist groß, doch es muss nicht teuer sein

Warum ausgerechnet schwarz? Schon zum Reveal der PlayStation 5 gab es einige Stimmen, die unbedingt eine Konsole in Schwarz haben wollten. MeinMMO-Leser Millerntorian mag es beispielsweise, wenn alle Geräte in einem ähnlichen optischen Design sind:

Design-technisch durchaus gelungen, auch wenn ich mir eine komplett schwarze Konsole zukünftig wünschen würde. Mag albern sein, aber ich finde schon, dass die ganze Batterie an technischen Geräten (von TV bis Sound-Equipment), welche man so im Wohn-/Schlaf- oder Daddelzimmer aufgestellt hat, optisch stimmig sein sollte.

Kurz nach dem Reveal gab es Fans, die kreativ wurden und eigene PS5-Konsolen in Schwarz designt oder sogar gebastelt haben:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Auch bei den Controllern gab es Fans, die eigene Designs entwickelt haben. Einige PS5-Controller in Schwarz haben wir hier gesammelt.

Der Wunsch genau dieser Spieler wird nun mit der Konsole erfüllt, auch wenn sie nicht offiziell von Sony kommt.

Muss es ein so teures Redesign sein? Nicht unbedingt. Schon Sony selbst hat neue Designs angekündigt, beispielsweise Specials zu Spider-Man oder Designs, die „über alles hinausgehen, was zuvor gesehen wurde“ (via GamePro). Gut möglich, dass diese Designs etwas günstiger werden, als es beim obigen Shop der Fall ist.

Zudem gehen viele davon aus, dass Sony zukünftig selbst Seitenteile in anderen Farben anbieten könnte. Immerhin ist die Firma gegen einen Drittanbieter vorgegangen, der genau das getan hat.

Zu guter Letzt habt ihr aber auch immer die Möglichkeit, eure Konsole selbst mit eurer Wunschfarbe zu bemalen oder mit Folien zu bekleben. So kommt man ebenfalls an ein schwarzes Design.