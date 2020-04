Sony hat den neuen Controller für ihre kommende Next-Gen-Konsole PlayStation 5 vorgestellt. Er heißt DualSense und ist überwiegend weiß. Sofort haben die Fans mögliche Optionen für schwarze Versionen vom Controller vorgestellt.

Was ist los? In dem offiziellen PlayStation-Blog hat Sony zum ersten Mal den neuen Controller für die PlayStation 5 vorgestellt. Der DualSense baut auf dem Vorgänger DualShock 4 auf, bringt aber auch neue Features mit sich. Dazu gehören zum Beispiel:

Alle Infos zum neuen Controller findet ihr in unserem Artikel:

Wie sieht der Controller in Schwarz aus? Einer der großen Unterschiede zu den vorherigen Sony-Controllern liegt auch in der Optik des DualSense. Das Standard-Design ist zum ersten Mal zweifarbig mit Weiß als dominante Farbe.

Nach drei Generationen schwarzer Controller kam diese Änderung nicht bei allen Fans gut an und es wurden direkt Stimmen laut, die nach seiner schwarzen Farbvariation verlangt haben.

Verschiedene User auf Twitter sind dieser Bitte direkt nachgekommen und haben schnell mögliche Designs entworfen, wie der PS5-Controller in Schwarz aussehen könnte:

Während die generelle Farbrichtung bei den schwarzen Controllern gleich ist, legen die verschiedenen Designs mehr oder weniger Wert auf die Farben der Tasten.

Auf Twitter kamen die verschiedenen Schwarz-Versionen des Controllers gut an und die Tweets mit den Bildern erreichten teilweise mehr als 3.000 Likes.

Diese Farbvariationen von den Fans gibt es noch: Die Fans haben aber nicht nur die schwarze Farbe an dem neuen Controller ausprobiert. Auch rote oder graue Versionen des Controllers gibt es auf Twitter zu finden.

The colorway possibility! These are all HEAT #PS5 pic.twitter.com/sJRE5sLtem

Der Twitch-Streamer und Designer Dorm hat sogar verschiedene Designs im Stile seiner Lieblings-Franchises von PlayStation erstellt, die bei den Fans viel Anklang fanden:

So in love with the look of the #Dualsense. Decided to make some quick mockups based on some of my favorite PlayStation franchises! #PS5 pic.twitter.com/2LJrkxtxlV