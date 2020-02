Sony, macht den neuen PS5-Controller bitte genau wie diesen hier!

Während viele gespannt auf die offizielle Vorstellung der PlayStation 5 und ihres PS5-Controllers warten, zeigt ein Künstler in einem Trailer seine ganz eigene fiktive Vorstellung vom DualShock 5. Und die ist so gut, dass er dafür von tausenden gefeiert wird. Viele würden seinen „Entwurf“ sofort kaufen – auch ihr?

Was wissen wir über die PS5? Einige Infos, beispielsweise zu Teilen der Hardware, hat Sony bereits zu der PlayStation 5 verraten. Doch hinter vielen Details steht noch ein Fragezeichen. So auch beim endgültigen Design der PS5 selbst und des dazugehörigen Controllers – vermutlich DualShock 5.

Deshalb warten viele Spieler, Fans und Interessenten mit Spannung darauf, das Sony endlich den Schleier lüftet und die PS5 endlich offiziell vorstellt.

Alles, was bisher über die Next-Gen-Konsole von Sony bekannt ist, haben wir hier für euch zusammengefasst: PlayStation 5 – Alles, was wir über Sonys kommende PS5 wissen

Was zeigt der Tailer? Schaut ihn euch hier an: Der knapp zweieinhalb Minuten lange Clip sieht einem offiziellen Trailer zum Verwechseln ähnlich und präsentiert eindrucksvoll eine fiktive Vision des PlayStation-5-Controllers DualShock 5 – und zwar samt seiner Features wie beispielsweise:

anpassbare Paddles auf der Rückseite

austauschbare Analog-Sticks

Anschlüsse

ein überarbeitetes Steuerkreuz

ein integriertes Micro mit Nebengeräuschunterdrückung

und mehr

Doch seht am besten selbst:

Wer steckt hinter dem Trailer? Es ist der Künstler Giuseppe „Snoreyn“ Spinelli von der Tech-Seite „Let’s Go Digital“. Dieser hat vor Kurzem den professionell ausgearbeiteten Clip im Stile eines offiziellen Trailers auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht.

Dabei orientierte er sich nicht zwangsläufig an bisherigen Leaks, Patenten oder dem Dev-Kit, sondern ließ seiner ganz eigenen Vision freien Lauf. Und diese kommt offenbar sehr gut an.

Aus seinem Trailer stammt auch das Titelbild dieses Artikels.

PlayStation 5 Preis: Wie viel würdet ihr maximal für eine PS5 ausgeben?

Was sagen Spieler dazu? Für dieses Werk regnet es Lob von allen Seiten – So gut wie alle sind begeistert von Snoreyns Konzept und würden sich freuen, wenn dieses Design bei einem potentiellen Elite-Controller Verwendung finden würde. So manch einer wäre bereit, ein solches Pad sofort zu kaufen. Tausende feiern den Trailer – alleine auf YouTube.

Viele hoffen, das Sony dadurch auf Snoreyn aufmerksam wird und ihn sogar fest einstellt. Hier sind einige Auszüge aus den YouTube-Kommentaren:

Seb: „Die sollten dich einstellen, man. Ich dachte, das wäre offiziell. Wow, jetzt alle Mann an Sony twittern…“

Smokey: „Wow, der Typ hat Sony’s Enthüllungs-Trailer zerstört, bevor er überhaupt live ging. Du bist echt talentiert…“

ZEMO: „Ich bezweifle, dass der offizielle Controller besser sein kann, als der hier…“

Malxer: „Wenn Sonys Release nicht halb so gut wird wie deins, dann sollten wir uns fragen, wie eine Person einen besseren Job machen kann, als ein ganzes Unternehmen.“

Alepiu saja: „Wenn ein Joystick-Trailer wie ein Film-Trailer aussieht…“

Ayy Lamo: „Das ist alles, was ich in einem DualShock jemals wollte…“

Ds Dev-Kit der PS5 inklusive Controller

Das wissen wir bisher offiziell über den PS5-Controller: Offiziell ist noch gar nicht so viel über den neuen Controller der PS5 bekannt.

Einen Namen hat dieser bisher noch nicht, doch es ist naheliegend, dass er der Tradition folgt und DualShock 5 heißen wird.

Ersten Berichten und Bildern des Dev-Kits zufolge ähnelt der DualShock 5 dem Controller der PS4. Er soll jedoch über stark verbessertes, haptisches Feedback sowie adaptive Trigger verfügen.

Mehr Details gibt es hier: PlayStation 5 offiziell angekündigt – Release-Zeitfenster der PS5 und Details zum Controller bekannt

Auch das könnte euch noch zur PS5 interessieren:

Was haltet ihr von diesem fiktiven Konzept? Würdet ihr euch einen solchen Controller zulegen? Übrigens, erst vor Kurzem gab es auch einen interessanten Bericht zur SSD, also dem Speichermedium der PS5: