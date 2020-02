Sony könnte bei der PlayStation 5 auf die neueste Generation von Samsung-SSDs mit PCI Express 4.0 setzen, die noch nicht im Handel erhältlich ist. Doch das Top-Modell dürfte für die PS5 zu teuer werden. Wie könnte sich das auf die angepriesenen Ladezeiten der Next-Gen-PlayStation auswirken?

Es wird immer spannender rund um Sonys Next-Gen-Konsole PS5: So langsam geht es in die heiße Phase. Sony lässt zwar die große Messe E3 2020 ausfallen, doch Gerüchten zufolge soll es bereits jetzt im Februar ein Reveal-Event geben, wo die PlayStation 5 dann genauer vorgestellt wird. Und erst vor wenigen Tagen ging die offizielle PS5-Webseite live.

Nun haben zudem Experten der Tech-Seite Let’s Go Digital aus den Niederlanden mit ihrer Einschätzung zu der angepriesenen SSD, dem Speichermedium der Konsole, für noch mehr Gesprächsstoff gesorgt.

Sony wird wohl auf neueste Samsung SSD setzen

Wie zuverlässig sind die Infos? Es handelt sich um bislang nicht offiziell bestätigte Infos. Genießt das Ganze also vorerst mit der entsprechenden Portion Vorsicht.

Doch Let’s Go Digital gilt als eine seriöse Quelle, ihre Einschätzung ist fundiert begründet und deckt sich zudem mit bisherigen Aussagen mutmaßlicher Insider.

DevKit einer PS5

Welche SSD könnte die PlayStation 5 nutzen? Zwar hat Sony die SSD seiner Next-Gen-Konsole schon häufiger angepriesen, doch offizielle Details sind immer noch Mangelware. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um eine spezielle SSD handelt, die um ein vielfaches schneller sein soll, als bislang gängige Modelle und Ladezeiten bei Spielen dadurch fast eliminieren könnte.

Let’s Go Digital hat die mögliche Palette auf die neueste SSD-Generation neueste von Samsung eingegrenzt. Konkret ist davon die Rede, das Sony bei der PS5 auf die Samsung NVMe SSD 980 QVO setzen könnte.

Warum gerade diese SSD? Insider sollen bereits davon berichtet haben, dass Sonys PS5 auf eine NVMe SSD von Samsung setzen wird. Doch auch andere Faktoren sprechen für die Samsung NVMe SSD 980 QVO. Hier die Details:

Im April 2019 sprach Sony noch darüber, dass die SSD der PS5 eine höhere Bandbreite haben wird, als jede SSD die für PCs erhältlich ist. Deshalb geht man davon aus, dass die SSD zum damaligen Zeitpunkt noch nicht auf dem Markt verfügbar war. Auf der Consumer Electronics Show (CES) 2020 stellte Samsung dann kürzlich seine „980 PRO NVMe“-SSD vor – das Top-Modell der neuesten Familie mit enorm starken Werten – doch dazu später mehr.

Interessant für die PS5 ist aber nicht dieses Top-Modell, das mit einem geschätzten Preis von 350$ als einzelne Komponente zu teuer sein dürfte, sondern ein anderes. Denn zwei weitere Modelle sollen die neue SSD-Familie ergänzen:

NVMe SSD 980 EVO

NVMe SSD 980 QVO

Beide Marken hat Samsung sich schützen lassen, beide sind noch nicht auf dem Markt und werden erst im Laufe des Jahres erwartet. Details zu diesen zwei Festplatten gab es bislang nicht.

Bei der QVO handelt es sich um die günstigste Variante, die um die 150$ geschätzt wird. Die EVO ist das Mittelklasse-Modell, das preislich und leistungstechnisch zwischen der Pro und der QVO liegen dürfte.

Beide Festplatten kommen für die PS5 infrage, doch bei der 980 QVO geht Let’s Go Digital davon aus, dass man sie am ehesten in der neuen Sony-Konsole sehen könnte. Denn auch bei den bisherigen PlayStation-Generationen hätte Sony sich stets für die günstigste Lösung entschieden, so die Experten.

Übrigens, Samsung hat auch die Phrase „Unstoppable Speed“ schützen lassen, was Experten in direktem Zusammenhang mit der neuesten SSD-Familie sehen. Das klinge stark nach einem Slogan, den man gut für die Vermarktung einer neuen Konsole nutzen könnte.

Zudem geht man davon aus, dass Samsung die Details für die beiden anderen Festplatten aus einem bestimmten Grund noch geheim hält – nämlich damit Sony die Details zu der SSD der neuen PS5 selbst enthüllen kann.

PlayStation 5 Preis: Wie viel würdet ihr maximal für eine PS5 ausgeben?

Was bedeutet das für die Ladezeiten der PS5?

Was wissen wird bisher von Sony? Die spezielle SSD der PS5 soll laut Sony bis zu 19x mal schneller sein, als (im April 2019) gängige Modelle. Kommt das mit der NVMe SSD 980 EVO und der NVMe SSD 980 QVO hin?

Was kann die SSD der PS5? Was man bisher über die neuen SSDs von Samsung weiß: Bei der kommenden SSD-Familie setzt Samsung auf den neuesten Standard PCI Express 4.0.

Das Top-Modell, also die 980 PRO NVMe, erreicht dabei eine sequentielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 7 GB pro Sekunde – ein enorm hoher Wert, der alle aktuellen Konsolen und sogar High-End-PCs in den Schatten stellt.

Gängige Modelle liegen aktuell bei einer Lesegeschwindigkeit von knapp 560 MB pro Sekunde, teure Top-Modelle bei etwas mehr als 3 GB. Zum Vergleich: die Festplatte einer PS4 Pro liegt da bei circa 116 MB pro Sekunde.

Was nun die EVO und die QVO im Detail leisten können, weiß man aktuell nicht. Doch die Experten schätzen, dass die EVO „locker“ bei einer Lesegeschwindigkeit von 5,5 GB oder 6 GB pro Sekunde liegen dürfte. Zwar sei das unter dem Niveau des Pro-Modells, doch wäre immer noch doppelt so schnell, wie bisherige SSDs mit PCI Express 3.0 Standard. Die QVO schätzt man etwas langsamer als die EVO ein.

Vielleicht erfahren wir hier bald mehr – die offizielle PS5-Website

Fazit: Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten und Sony sich bei der PlayStation 5 für eine der beiden besagten Festplatten-Optionen entscheiden, dann steht eines fest – selbst mit einer etwas langsameren QVO dürfte der Sprung zur aktuellen PS4/Pro gewaltig sein und die bisher bekannten Ladezeiten auf ein ganz neues Level heben – oder besser gesagt senken.

Die SSD ist jedoch nur eine von vielen Komponenten der PS5. Weitere Details und Features von Sonys Next-Gen-Konsole findet ihr hier: