Wo ihr jetzt eine PS5 kaufen könnt, erfahrt ihr hier im Ticker auf MeinMMO. Wir zeigen euch hier die Händler und Angebote zur PlayStation 5, die jetzt liefern. Hier könnt ihr nachlesen, wenn ihr bei MediaMarkt, Amazon und Co eine PS5 kaufen könnt.

Update 16. Juni, 08:00 Uhr: Einen schönen guten Morgen an alle. Heute ist Fronleichnam, und das ist in einigen Bundesländern ein Feiertag. So unter anderem auch in Bayern, wo sich die Geschäftsleitungen von Media-Saturn und Amazon DE befinden. Deshalb rechnen wir heute und morgen (Brückentag) mit keinem Drop von diesen Händlern. Und da Otto erst gestern einen PS5-Drop hatte, sind die großen Namen damit größtenteils für diese Woche raus.

Wie immer halten wir alle Augen und Ohren offen und euch über alles Wichtige rund um die PS5 auf dem Laufenden.

Für alle, die bisher aber noch kein Glück mit dem Kauf einer PS5 hatten, sind folgende Angebote aus den vergangenen Tagen weiterhin verfügbar:

PS5 Disc Edition+ Horizon: FW + 12 Monate PS Plus bei Neuvertrag bei E wie Einfach -> Obwohl die Zusammensetzung des PS5-Bundles identisch bleibt, senkt der Energieversorger die einmalige Zuzahlung für die Prämie der Konsole von 299 Euro auf 249 Euro. Außerdem wird auch der Grundpreis im MeinSmartTarif um weitere 5 Euro monatlich gesenkt. Damit spart ihr euch im Jahr also 60 Euro.

Wir werden euch hier jedoch stets in Updates über die neuesten Entwicklungen informieren. Zudem haben sich eure Kommentare im Zuge der letzten Wellen als enorm wertvoll erwiesen. Helft also bitte auch weiterhin fleißig mit und uns sowie andere Leser also nach Möglichkeit wissen, wenn die PS5 irgendwo kurzfristig verfügbar wird, damit wir es hier in den Artikel aufnehmen können.