Sony verschafft euch angeblich stundenlange Trials für alle teuren Spiele – Aber nicht für jeden

Einem Bericht von Game Developer zufolge müssen Entwickler, die an Spielen arbeiten, die mehr als 33 Euro kosten, mindestens zweistündige Trial-Versionen für „PS Plus Premium“ bereitstellen. Das würde dann wohl den Großteil neuer AAA-Spiele umfassen.

Was ist bei PS Plus los? In den kommenden Monaten wird das „neue PS Plus“ eingeführt – in Europa steht der Start für den 22. Juni auf dem Plan. Ab dann wird es drei verschiedene Modelle geben – „Essential“, „Extra“ und „Premium“.

In wenigen Monaten startet das neue PS-Plus-Modell, das unter anderem Testversionen neuer Spiele mitbringen soll. Nun gibt es einen neuen Bericht darüber, was für Spiele das betreffen soll.

