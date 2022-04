Ein Leak hat wohl die Spiele für PS Plus im Mai 2022 für PS5 und PS4 verraten. Wir zeigen euch die Spiele und geben eine Einschätzung zum Leak.

Welche Spiele zeigt der Leak für Mai 2022? Folgende 3 Spiele zeigt der Leak:

FIFA 22 – PS4 / PS5

Curse of the Dead Gods – PS4

Tribes of Midgard – PS4

Nach aktuellem Stand sieht es also so aus, als würde erstmals ein FIFA-Spiel im Abo von PS Plus landen (via dealabs.com).

Wie sicher ist der Leak? Es gibt keine Gewissheit, aber schon im letzten Monat hat die Seite „dealabs.com“ die Spiele für den April richtig vorausgesagt.

Zudem hat der bekannte und regelmäßig gut informierte Twitter-Account @nibellion den Leak geteilt:

PS Plus Mai 2022: FIFA, Koop-Wikinger und ein Haudrauf-RPG

Was sind das für Spiele? Wir stellen euch die Spiele kurz im Einzelnen vor:

FIFA 22

Mit FIFA 22 bekommt ihr den neusten Teil der beliebtesten Fußballsimulation der Welt. Ihr könnt Matches gegen Freunde spielen, im Ultimate Team auf Spielerkarten-Jagd gehen oder sogar 11vs11 im Modus „Pro Clubs“ spielen.

FIFA setzt dabei voll auf Lizenzen und bietet euch die echten Namen der meisten bekannten Fußballclubs und Spieler. Braucht ihr zum Einstieg ein paar Tipps, binden wir euch hier ein passendes Video ein:

FIFA 22: 10 hilfreiche Tipps, die euer Gameplay verbessern werden

Tribes of Midgard

Tribes of Midgard erschien im Juli 2021 und ist grob eine Mischung aus Valheim und Diablo. Das Koop-Spiel orientiert sich an der nordischen Mythologie, in der ihr einen Wikinger steuert.

Ihr spielt einen Charakter, welcher in Spiel-Sessions immer stärker wird, aber nur ein Leben hat. Dabei sammelt ihr Fortschritt für den nächsten Versuch – ein sogenanntes „Roguelite.“

Die Steuerung funktioniert wie in einem Action-RPG mit Iso-Perspektive („schräg von oben“). Mit verschiedenen Klassen versucht ihr dabei, im Story-Modus Ziele zu erreichen oder spielt im Überlebens-Modus ein freies Spiel. Besondere Features des Spiels sind:

Koop- und Solo-Spiel für alle Modi

verschiedene Biome zur Erkundung und mit unterschiedlichem Loot und Gegnern

ein Crafting-System, um Waffen und Ausrüstung herzustellen

verschiedene Bosse mit besonderen Fähigkeiten

Den Launch-Trailer des Wikinger-Abenteuers binden wir euch hier ein:

Curse of the Dead Gods

Curse of the Dead Gods teilt sich die Iso-Perspektive und den Roguelite-Charakter mit Tribes of Midgard. Ihr kämpft euch durch Tempel, besiegt regelmäßig Bosse und erhaltet bei eurem Tod Fortschritte, die ihr mit in den nächsten Run nehmen könnt.

Das Spiel kommt dabei mit düsterer Comic-Grafik, bietet euch Waffen-Kombos und setzt auf Ausweichrollen. Fallen, die Intensität von Licht in einem Raum oder Flüche setzen euch weiter unter Druck.

Das Action-RPG wird dabei oft mit „Hades“ verglichen – einem Roquelite-Überraschungshit aus 2020. Laut den Kollegen der GamePro kann Curse of the Dead Gods nicht ganz mithalten, ist aber trotzdem ein starker Vertreter seine Genres (via GamePro.de).

Auch hier binden wir euch für einen Einblick die Launch-Trailer ein:

Wann kommen die neuen Spiele von PS Plus? Ob der Leak stimmt, wissen wir wahrscheinlich am Mittwochabend (27. April). Die Spiele stehen euch dann am 03. Mai zur Verfügung:

PS Plus: Spiele ab Dienstag, 03. Mai Erfahrungsgemäß gegen 12:00 Uhr mittags

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 27. April Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Was haltet ihr von den Spielen im Mai? Seid ihr mit dem Leak zufrieden oder hofft ihr, dass sich daran noch etwas ändert?

Sobald die Spiele auch von offizieller Seite bekannt gegeben werden, findet ihr die Infos dazu auf MeinMMO. Seid ihr noch auf der Suche nach einer PS5, checkt regelmäßig unseren Ticker: PS5 kaufen – Passt heute auf diese Händler auf