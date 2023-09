Ja, ihr könnt Starfield auch ohne Grafikkarte von AMD oder Nvidia spielen, aber das wollt ihr nicht wirklich

Kann man Starfield ohne eine Grafikkarte spielen? Ja, das funktioniert, doch nur mit gewaltigen Abstrichen. Eine andere Option schneidet da noch besser ab.

Die Systemanforderungen von Starfield sind ziemlich anspruchsvoll und verlangen bereits auf niedrigen Einstellungen ordentliche Hardware. Doch kann man trotzdem mit schwacher Hardware Starfield spielen?

Ja, grundsätzlich könnt ihr auch ohne eine schnelle Grafikkarte von AMD, Nvidia oder Intel Starfield spielen, doch das Spiel sieht dann alles andere als schön aus. Eine alternative Option wäre zumindest Cloud Streaming.

Starfield ohne Grafikkarte läuft bei stabilen 30 FPS, wenn ihr alles abschaltet

Wie kann man ohne Grafikkarte spielen? Sowohl AMD als auch Intel haben Prozessoren im Sortiment, die mit einem Grafikchip ausgeliefert werden. Wir sprechen dann von einer APU, auch wenn der Begriff eigentlich von AMD kommt und von Intel offiziell nicht genutzt wird.

Beim Gaming übernimmt dann der Grafikchip des Prozessors die Aufgaben der Grafikkarte: Grafiken werden gerendert und Daten berechnet.

Wie gut läuft Starfield auf einem schwachen System? Der YouTuber Christo Gevedjov hat Starfield auf einem Ryzen 5600G ausprobiert (via youtube.com). Das ist die aktuelle Mittelklasse-CPU von AMD mit „Vega 7“-Grafikchip. Das Video haben wir euch hier eingebettet:

Das Spiel läuft auf niedrigsten Einstellungen bei einer Auflösung von 1280×720 überraschend flüssig und stabil zwischen 25 und 30 FPS. In geschlossenen Räumen werden sogar knapp 40 FPS erreicht, dafür sacken die Werte in offenen Gebieten auch mal auf 19 FPS. Der Grafikchip läuft jedoch die ganze Zeit hart am Limit mit 98 % Auslastung, während sich der Prozessor bei 30 % Auslastung eher langweilt.

Hinter der überraschend guten Performance liegt übrigens auch die Upscaling-Technologie FSR. Damit wird das Spiel in einer niedrigen Auflösung berechnet und dann hochskaliert.

Will man so wirklich Starfield spielen? Seien wir aber mal ehrlich: Schön sieht Starfield auf diesen Einstellungen wirklich nicht mehr aus. Die Texturen sind verwaschen, die Gesichter verschwommen und die Auflösung ist sehr niedrig.

Wollt ihr das Spiel wirklich genießen, dann zockt man das Spiel doch eher auf besserer Hardware. Die günstigste “richtige” Hardware für Starfield wäre etwa eine Xbox Series S und Experten haben bereits erklärt: Starfield läuft auch auf der Xbox Series S richtig rund und sieht gut aus.

Cloud Gaming als mögliche Alternative

Welche Möglichkeiten gibt es noch? Mit dem Game Pass Ultimate bekommt ihr zusätzlich die Option, Starfield auch über die Cloud zu spielen. Dieser Service nennt sich Xbox Cloud Gaming und ist im Ultimate-Abo enthalten. Also völlig ohne leistungsstarke Hardware.

Über GeForce Now ist das bisher noch nicht möglich, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass Starfield auch demnächst über GeForce Now zur Verfügung steht.

Was ist das Problem daran? Problem ist jedoch, dass zum aktuellen Zeitpunkt (1. September 2023) weder Xbox Cloud Gaming noch GeForce Now Starfield zum Streaming anbieten. Ob sich das zum offiziellen Release am 6. September 2023 ändert, können wir euch nicht sagen.

Weiterer Nachteil von Cloud Gaming ist obendrein, dass ihr eine sehr schnelle Internetverbindung benötigt. Empfohlen wird eine Geschwindigkeit von mindestens 10 Mbit/s, damit Streaming gut funktioniert. Aber diese benötigt ihr auch, um die 120 GB von Starfield auf euren PC oder eure Xbox herunterzuladen.

